Paymenter er en open source-faktureringsplatform bygget specifikt til hostingvirksomheder og tjenesteudbydere, der har brug for professionel abonnementsstyring uden transaktionsgebyrer eller proprietære licensomkostninger. Den håndterer hele kundens livscyklus – fra servicelevering til fakturagenerering og betalingsopkrævning – med native integrationer til Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk og DirectAdmin. Bygget på Laravel med et rent admin-dashboard giver Paymenter hostingvirksomheder fleksibiliteten til at tilpasse alle aspekter af deres faktureringsoplevelse.

Selv-hosting af Paymenter på din VPS betyder ingen transaktionsmark-up, ingen kundebegrænsninger og fuld kontrol over platformen. MariaDB og Redis kører lokalt for hurtige checkout-oplevelser og responsive admin-operationer, mens MIT-licensen giver dig mulighed for at ændre og udvide platformen, så den matcher din nøjagtige forretningsmodel.