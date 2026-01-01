Installer Paymenter med et-klik installation.
Open source-fakturerings- og abonnementsstyringsplatform bygget til hostingvirksomheder, med Stripe, PayPal og automatiske provisioneringsintegrationer.
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Hvad du kan bygge med Paymenter
Paymenter er en open source-faktureringsplatform bygget specifikt til hostingvirksomheder og tjenesteudbydere, der har brug for professionel abonnementsstyring uden transaktionsgebyrer eller proprietære licensomkostninger. Den håndterer hele kundens livscyklus – fra servicelevering til fakturagenerering og betalingsopkrævning – med native integrationer til Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk og DirectAdmin. Bygget på Laravel med et rent admin-dashboard giver Paymenter hostingvirksomheder fleksibiliteten til at tilpasse alle aspekter af deres faktureringsoplevelse.
Selv-hosting af Paymenter på din VPS betyder ingen transaktionsmark-up, ingen kundebegrænsninger og fuld kontrol over platformen. MariaDB og Redis kører lokalt for hurtige checkout-oplevelser og responsive admin-operationer, mens MIT-licensen giver dig mulighed for at ændre og udvide platformen, så den matcher din nøjagtige forretningsmodel.
Vigtige funktioner i Paymenter
Abonnementsadministration
Håndter tilbagevendende fakturering med fleksible cyklusser, automatiske fornyelsespåmindelser og forholdsmæssig afregning, så kunderne altid faktureres præcist for de tjenester, de bruger.
Automatisk provisionering
Nye serviceordrer klargør automatisk ressourcer via Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- eller DirectAdmin-integrationer, hvilket eliminerer manuel opsætning mellem betaling og levering.
Flere betalingsgateways
Accepter betalinger via Stripe, PayPal og Mollie som standard, hvilket giver kunderne de betalingsmuligheder, de foretrækker, uden tilpasset integrationsarbejde.
Kundeselvbetjeningsportal
Kunder administrerer deres egne tjenester, fakturaer og kontodetaljer via en brandet portal, hvilket reducerer antallet af supportbilletter for rutinemæssige faktureringsspørgsmål.
Udvideligt pluginsystem
Tilføj brugerdefinerede integrationer, betalingsgateways og provisioneringsmoduler via plugin-arkitekturen uden at ændre kerneplatformskoden.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Paymenter
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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