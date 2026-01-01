Installer GNS3 Server med et-klik-installation
Open source netværkstopologiemulator med en browser-tilgængelig grænseflade til design og simulering af virtuelle netværkslaboratorier.
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Hvad du kan bygge med GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) er en open source-netværksemuleringsplatform, som netværksingeniører, studerende og certificeringstrænere verden over stoler på. Den lader dig bygge komplekse netværkstopologier fra flere leverandører ved hjælp af ægte Cisco IOS, Juniper og andre leverandørbilleder sammen med letvægts virtuelle apparater, alt sammen uden fysisk hardware.
At køre GNS3 Server på en VPS holder dit lab vedvarende og tilgængeligt fra enhver browser. Projekter, enhedsbilleder og topologier gemmes på holdbare navngivne volumener, så dit arbejde overlever containergenstarter. Den medfølgende web-brugerflade (UI) forbinder direkte til server-API'en på port 3080, hvilket giver dig en komplet træk-og-slip-topologiredigeringsfunktion fra enhver browser på enhver enhed.
Vigtige funktioner i GNS3 Server
Multileverandøremulering
Kør ægte Cisco IOS, Juniper og andre leverandørbilleder sammen med open source-enheder i samme topologi uden fysisk hardware.
Browser-tilgængelig UI
Den medfølgende webgrænseflade leverer en træk-og-slip-topologidesigner, der er tilgængelig fra enhver browser, uden at der kræves en desktopklient.
Vedvarende laboratorielager
Projekter, appliancebilleder og topologifiler lagres i navngivne volumener, så dit arbejde bevares gennem containergenstarter og opgraderinger.
REST API
En dokumenteret REST API på port 3080 giver dig mulighed for at automatisere topologiprovisionering, nodehåndtering og lab-livscyklusoperationer fra scripts eller CI-pipelines.
Apparatbibliotek
Importer forudbyggede appliance-skabeloner til routere, switche, firewalls og Linux-værter for hurtigt at opbygge realistiske labmiljøer uden manuel konfiguration.
VPCS og Dockernoder
Indbygget VPCS letvægts PC-simulering og indbygget Docker-containerunderstøttelse lader dig tilføje slutværter og applikationsservere til enhver topologi.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GNS3 Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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