GNS3 (Graphical Network Simulator-3) er en open source-netværksemuleringsplatform, som netværksingeniører, studerende og certificeringstrænere verden over stoler på. Den lader dig bygge komplekse netværkstopologier fra flere leverandører ved hjælp af ægte Cisco IOS, Juniper og andre leverandørbilleder sammen med letvægts virtuelle apparater, alt sammen uden fysisk hardware.

At køre GNS3 Server på en VPS holder dit lab vedvarende og tilgængeligt fra enhver browser. Projekter, enhedsbilleder og topologier gemmes på holdbare navngivne volumener, så dit arbejde overlever containergenstarter. Den medfølgende web-brugerflade (UI) forbinder direkte til server-API'en på port 3080, hvilket giver dig en komplet træk-og-slip-topologiredigeringsfunktion fra enhver browser på enhver enhed.