Op til 70% rabat på OpenSign

Implementer OpenSign med enkeltklikinstallation.

Gratis opensource DocuSign-alternativ til juridisk bindende elektronisk dokumentsignering på din egen infrastruktur.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99kr./md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Implementer OpenSign med enkeltklikinstallation.

Vælg en VPS-pakke til OpenSign

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med OpenSign

OpenSign er et fuldt open source-alternativ til DocuSign og Adobe Sign, bygget til organisationer, der har brug for juridisk bindende elektroniske signaturer uden at låse følsomme kontrakter inde i en tredjeparts SaaS-løsning. Den understøtter arbejdsgange med flere underskrivere, genanvendelige skabeloner, personlig underskrift, kontaktmapper og PKI-baseret digital signering ved hjælp af dit eget PFX-certifikat, alt sammen pakket ind i en ren træk-og-slip-grænseflade.

Ved at selvhoste OpenSign på din VPS beholder du hvert dokument, hver signatur og hver revisionslog på infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen gebyrer pr. kuvert, ingen begrænsninger på antallet af underskrivere og ingen risiko for, at kontraktdata forlader dit miljø, hvilket gør den velegnet til juridiske afdelinger, HR- og indkøbsteams med strenge compliance-krav.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i OpenSign

PKI digitale signaturer

Underskriv dokumenter ved hjælp af et PFX- eller P12-certifikat, så hver signatur er kryptografisk verificerbar og manipulationssikker i enhver PDF-læser.

Genanvendelige skabeloner

Gem ofte brugte kontrakter som skabeloner med forudplacerede underskriverroller og formularfelter for at starte gentagne arbejdsgange på få sekunder.

Flersignaturarbejdsgange

Send dokumenter til flere modtagere i sekventiel eller parallel rækkefølge, og spor hvem der har set, underskrevet eller afvist i realtid.

Revisionsspor og certifikat

Hver handling logføres med tidsstempler og IP-adresser, hvilket producerer det juridisk holdbare færdiggørelsescertifikat, der er vedhæftet hvert underskrevet dokument.

Personlig signering

Indfang underskrifter på en delt enhed til ansigt-til-ansigt-arbejdsgange som onboarding, fortrolighedsaftaler og fritagelser uden en e-mail-rundtur.

REST API og webhooks

Integrer signering i eksisterende apps med den dokumenterede REST API, og udløs downstreamsystemer med fuldførelseswebhooks.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenSign

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

AFFiNE

AFFiNE

Alt-i-en arbejdsområde, der kombinerer dokumenter, whiteboards og databaser med AI

Vælg
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy er et AI-drevet open source-arbejdsområde og Notion-alternativ

Vælg
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk selvhostet vanetracker fokuseret på daglige indtjekninger og stimer

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.