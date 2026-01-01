Implementer OpenSign med enkeltklikinstallation.
Gratis opensource DocuSign-alternativ til juridisk bindende elektronisk dokumentsignering på din egen infrastruktur.
Vælg en VPS-pakke til OpenSign
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenSign
OpenSign er et fuldt open source-alternativ til DocuSign og Adobe Sign, bygget til organisationer, der har brug for juridisk bindende elektroniske signaturer uden at låse følsomme kontrakter inde i en tredjeparts SaaS-løsning. Den understøtter arbejdsgange med flere underskrivere, genanvendelige skabeloner, personlig underskrift, kontaktmapper og PKI-baseret digital signering ved hjælp af dit eget PFX-certifikat, alt sammen pakket ind i en ren træk-og-slip-grænseflade.
Ved at selvhoste OpenSign på din VPS beholder du hvert dokument, hver signatur og hver revisionslog på infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen gebyrer pr. kuvert, ingen begrænsninger på antallet af underskrivere og ingen risiko for, at kontraktdata forlader dit miljø, hvilket gør den velegnet til juridiske afdelinger, HR- og indkøbsteams med strenge compliance-krav.
Vigtige funktioner i OpenSign
PKI digitale signaturer
Underskriv dokumenter ved hjælp af et PFX- eller P12-certifikat, så hver signatur er kryptografisk verificerbar og manipulationssikker i enhver PDF-læser.
Genanvendelige skabeloner
Gem ofte brugte kontrakter som skabeloner med forudplacerede underskriverroller og formularfelter for at starte gentagne arbejdsgange på få sekunder.
Flersignaturarbejdsgange
Send dokumenter til flere modtagere i sekventiel eller parallel rækkefølge, og spor hvem der har set, underskrevet eller afvist i realtid.
Revisionsspor og certifikat
Hver handling logføres med tidsstempler og IP-adresser, hvilket producerer det juridisk holdbare færdiggørelsescertifikat, der er vedhæftet hvert underskrevet dokument.
Personlig signering
Indfang underskrifter på en delt enhed til ansigt-til-ansigt-arbejdsgange som onboarding, fortrolighedsaftaler og fritagelser uden en e-mail-rundtur.
REST API og webhooks
Integrer signering i eksisterende apps med den dokumenterede REST API, og udløs downstreamsystemer med fuldførelseswebhooks.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenSign
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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