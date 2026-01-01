OpenSign er et fuldt open source-alternativ til DocuSign og Adobe Sign, bygget til organisationer, der har brug for juridisk bindende elektroniske signaturer uden at låse følsomme kontrakter inde i en tredjeparts SaaS-løsning. Den understøtter arbejdsgange med flere underskrivere, genanvendelige skabeloner, personlig underskrift, kontaktmapper og PKI-baseret digital signering ved hjælp af dit eget PFX-certifikat, alt sammen pakket ind i en ren træk-og-slip-grænseflade.

Ved at selvhoste OpenSign på din VPS beholder du hvert dokument, hver signatur og hver revisionslog på infrastruktur, du kontrollerer. Der er ingen gebyrer pr. kuvert, ingen begrænsninger på antallet af underskrivere og ingen risiko for, at kontraktdata forlader dit miljø, hvilket gør den velegnet til juridiske afdelinger, HR- og indkøbsteams med strenge compliance-krav.