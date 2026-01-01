Implementer WUD med et-klik installation.
Open source-overvåger, der registrerer Docker image-opdateringer og giver dig besked via snesevis af integrerede kanaler.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WUD
WUD (What's Up Docker) er den aktivt vedligeholdte efterfølger til whats-up-docker, der udelukkende fokuserer på at holde container-images opdaterede på tværs af selvhostet infrastruktur. Den inspicerer løbende kørende containere, forespørger upstream-registre og rapporterer præcis, hvilke images der har nye versioner tilgængelige — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay og selvhostede registre understøttes alle ud af boksen.
Selvhosting af WUD på din egen VPS fjerner enhver afhængighed af tredjeparts SaaS-opdateringssporere og holder den fulde beholdning af din containerflåde inden for infrastruktur, du kontrollerer. Triggere kan sprede sig til Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generiske webhooks eller automatisk genopbygge stakke.
Vigtige funktioner i WUD
Multiregisterovervågning
Sporer opdateringer på tværs af Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay og eventuelle brugerdefinerede registre uden udvidelser pr. udbyder.
Udløs automatiseringer
Ruter nyversionshændelser til Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generiske webhooks eller containergenopbygningsjob.
Web UI og REST API
Gennemse ventende opdateringer, inspicer oversigter, og integrer med eksisterende dashboards via en dokumenteret REST API.
Granulære overvågningsregler
Inkluder eller ekskluder containere efter label, navn eller register, og vælg mellem semver-, regex- eller digest-sammenligningsstrategier.
Prometheus-metrikker
Eksporterer container og opdaterer metrics på /metrics, så eksisterende Grafana-stakke kan advare om forældede billeder.
Letvægtsfodaftryk
Kører som en enkelt Node.js-container med en lille lagerplads, egnet til små VPS-instanser sammen med produktionsarbejdsbelastninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WUD
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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