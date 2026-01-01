WUD (What's Up Docker) er den aktivt vedligeholdte efterfølger til whats-up-docker, der udelukkende fokuserer på at holde container-images opdaterede på tværs af selvhostet infrastruktur. Den inspicerer løbende kørende containere, forespørger upstream-registre og rapporterer præcis, hvilke images der har nye versioner tilgængelige — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay og selvhostede registre understøttes alle ud af boksen.

Selvhosting af WUD på din egen VPS fjerner enhver afhængighed af tredjeparts SaaS-opdateringssporere og holder den fulde beholdning af din containerflåde inden for infrastruktur, du kontrollerer. Triggere kan sprede sig til Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generiske webhooks eller automatisk genopbygge stakke.