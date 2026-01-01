Paisa er en selvhostet personlig økonomitracker bygget på dobbelt bogføringsmodellen. Den giver dig et præcist, komplet billede af din økonomi — aktiver, passiver, indtægter, udgifter og nettoværdi — sporet ved hjælp af almindelige tekstjournalfiler, som du ejer fuldstændigt. I modsætning til skybaserede økonomi-apps forbliver alle dine data på din egen server uden abonnementsgebyrer, og ingen tredjepart får adgang til dine finansielle optegnelser.

Webgrænsefladen omdanner din bogføringsjournal til interaktive dashboards: udgiftsfordelinger efter kategori, aktivallokeringsdiagrammer, pensionsmålsprognoser og sporing af investeringsafkast for investeringsforeninger og aktier. Understøttelse af flere valutaer håndterer økonomi spredt ud over forskellige lande eller aktivklasser.