Installer Paisa med énklikinstallation
Open source personlig økonomitracker, der bruger dobbelt bogføring for komplet overblik over aktiver, udgifter og nettoformue.
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Hvad du kan bygge med Paisa
Paisa er en selvhostet personlig økonomitracker bygget på dobbelt bogføringsmodellen. Den giver dig et præcist, komplet billede af din økonomi — aktiver, passiver, indtægter, udgifter og nettoværdi — sporet ved hjælp af almindelige tekstjournalfiler, som du ejer fuldstændigt. I modsætning til skybaserede økonomi-apps forbliver alle dine data på din egen server uden abonnementsgebyrer, og ingen tredjepart får adgang til dine finansielle optegnelser.
Webgrænsefladen omdanner din bogføringsjournal til interaktive dashboards: udgiftsfordelinger efter kategori, aktivallokeringsdiagrammer, pensionsmålsprognoser og sporing af investeringsafkast for investeringsforeninger og aktier. Understøttelse af flere valutaer håndterer økonomi spredt ud over forskellige lande eller aktivklasser.
Vigtige funktioner i Paisa
Dobbeltbogholderi
Hver transaktion registreres med matchende debet- og kreditposter, hvilket giver dig matematisk præcis sporing, der automatisk fanger fejl.
Nettoværdioversigt
En enkelt visning samler alle aktiver og passiver over tid og viser, hvordan din samlede finansielle position ændrer sig måned for måned.
Overvågning af investeringsafkast
Spor investeringsforenings- og aktieudvikling med XIRR-beregninger, så du altid kender det faktiske årlige afkast på hver beholdning.
Budget kontra faktisk analyse
Sammenlign planlagte udgifter med faktiske udgifter pr. udgiftskategori for at identificere, hvor dine penge reelt bruges, i forhold til hvor du havde planlagt at bruge dem.
Ren tekstdatafiler
Alle finansielle data lagres i menneskelæsbare journalfiler, som du kan redigere, versionsstyre og sikkerhedskopiere uafhængigt af applikationen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Paisa
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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