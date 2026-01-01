Downtify er en selvhostet musikdownloadapplikation, der forbinder Spotifys rige metadata med YouTubes lydbibliotek. Indsæt et hvilket som helst Spotify-link — et enkelt nummer, et album eller en hel spilleliste — og Downtify henter lyden og beriger den resulterende fil automatisk med albumcover, kunstnerinformation, spornumre, tekster og genre-tags.

Webgrænsefladen er bevidst minimal: indsend en URL, modtag en fuldt tagget lydfil. Downloadede filer gemmes i en vedvarende volumen, hvilket gør det nemt at integrere samlingen med enhver mediebiblioteksadministrator. Skrivebordsmeddelelser advarer dig, når store downloads er færdige. Selvhosting giver dig fuld kontrol over dit musikbibliotek uden afhængighed af streamingtilgængelighed eller gebyrer pr. stream.