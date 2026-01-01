Udrul Downtify med én-klik-installation.
Musikdownloader, der henter lyd fra YouTube ved hjælp af Spotify-links, og automatisk tagger filer med metadata, albumcover og sangtekster.
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Hvad du kan bygge med Downtify
Downtify er en selvhostet musikdownloadapplikation, der forbinder Spotifys rige metadata med YouTubes lydbibliotek. Indsæt et hvilket som helst Spotify-link — et enkelt nummer, et album eller en hel spilleliste — og Downtify henter lyden og beriger den resulterende fil automatisk med albumcover, kunstnerinformation, spornumre, tekster og genre-tags.
Webgrænsefladen er bevidst minimal: indsend en URL, modtag en fuldt tagget lydfil. Downloadede filer gemmes i en vedvarende volumen, hvilket gør det nemt at integrere samlingen med enhver mediebiblioteksadministrator. Skrivebordsmeddelelser advarer dig, når store downloads er færdige. Selvhosting giver dig fuld kontrol over dit musikbibliotek uden afhængighed af streamingtilgængelighed eller gebyrer pr. stream.
Vigtige funktioner i Downtify
Downloads af Spotify-links
Accepterer Spotify-URL'er for individuelle numre, albummer og afspilningslister, og henter derefter den matchende lyd fra YouTube automatisk.
Automatisk metadatatagging
Indlejrer albumcover, tekster, kunstneroplysninger, spornumre og genre-tags i hver downloadet fil for en ryddelig biblioteksorganisering.
Batchafspilningslistesupport
Downloader hele albums og playlister i én enkelt handling, med håndtering af køstyring og fremskridtssporing i baggrunden.
Desktopnotifikationer
Giver dig besked, når downloads er fuldført, så du kan fortsætte med andet arbejde, mens store partier behandles.
Vedvarende lagring
Gemmer alle downloads til en dedikeret volumen, der overlever containergenstarter og integreres med eksterne mediebiblioteksværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Downtify
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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