Watcharr er en open source-tracker for sete lister, der samler film, tv-serier, anime og videospil i et enkelt selvhostet bibliotek. Bygget med Go og SvelteKit, henter den metadata fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, så hver post ankommer med plakater, medvirkende og episodeoplysninger uden manuel indtastning.

Selvhosting på din egen VPS holder din visningshistorik, bedømmelser og venneaktivitet væk fra tredjepartstjenester som Trakt eller MyAnimeList. Den medfølgende brugerautentifikation, Jellyfin- og Plex-synkronisering og letvægts SQLite-lagring gør den velegnet til solosporere, husstande og små fællesskaber.