Implementer Watcharr med et-klik-installation.
Selvhostet setliste til film, tv-serier, anime og spil med moderne brugerflade og indbyggede brugerkonti.
Vælg en VPS-pakke til Watcharr
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Watcharr
Watcharr er en open source-tracker for sete lister, der samler film, tv-serier, anime og videospil i et enkelt selvhostet bibliotek. Bygget med Go og SvelteKit, henter den metadata fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, så hver post ankommer med plakater, medvirkende og episodeoplysninger uden manuel indtastning.
Selvhosting på din egen VPS holder din visningshistorik, bedømmelser og venneaktivitet væk fra tredjepartstjenester som Trakt eller MyAnimeList. Den medfølgende brugerautentifikation, Jellyfin- og Plex-synkronisering og letvægts SQLite-lagring gør den velegnet til solosporere, husstande og små fællesskaber.
Vigtige funktioner i Watcharr
Samlet overvågningssporing
Hold styr på film, tv-serier, anime og spil side om side i ét bibliotek i stedet for at jonglere med separate apps til hvert medie.
Status og bedømmelser
Marker poster som planlagt, ser, færdig, sat på pause eller droppet, og tilføj personlige 10-pointbedømmelser og tanker til hver titel.
Rige metadatakilder
Henter plakater, medvirkende, episodeoversigter og udgivelsesdatoer fra TMDB, IGDB, AniList og Jikan, så dit bibliotek forbliver nøjagtigt uden manuelle redigeringer.
Indbygget autentificering
Indbyggede brugerkonti med valgfri Jellyfin-, Plex- og OIDC-login lader husstande og små fællesskaber dele en instans sikkert.
Aktivitetsfeed og venner
Følg andre brugere på din instans, gennemse deres offentlige lister, og se et live-feed af statusændringer og nye bedømmelser.
Letvægts Go-binærfil
Enkelt container med indlejret SQLite bruger minimal CPU og hukommelse, så den kører komfortabelt på de mindste VPS-planer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Watcharr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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