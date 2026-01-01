Gatus er et udviklerfokuseret værktøj til oppetidsovervågning og en statusside, der sporer tilstanden af HTTP API'er, TCP-tjenester, DNS-poster, ICMP-mål, SSH-værter, gRPC-slutpunkter og SSL-certifikater ud fra en deklarativ YAML-konfiguration. Det evaluerer betingelser — statuskoder, svartider, brødtekstindhold og certifikatudløb — og gengiver et realtidsdashboard med historiske oppetidsprocenter for hvert slutpunkt.

At selvhoste Gatus på din egen VPS holder din overvågningsinfrastruktur uafhængig af de tjenester, den overvåger, eliminerer SaaS-gebyrer pr. kontrol og lader dig dirigere alarmer gennem over 40 integrationer — herunder Slack, Discord, PagerDuty og Telegram — uden at dine overvågningsdata forlader dit miljø.