Udrul Gatus med et-klik installation
Udviklerorienteret statusside med automatiseret multiproto-overvågning, betinget alarmering og dashboards for oppetid i realtid.
Vælg en VPS-pakke til Gatus
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Gatus
Gatus er et udviklerfokuseret værktøj til oppetidsovervågning og en statusside, der sporer tilstanden af HTTP API'er, TCP-tjenester, DNS-poster, ICMP-mål, SSH-værter, gRPC-slutpunkter og SSL-certifikater ud fra en deklarativ YAML-konfiguration. Det evaluerer betingelser — statuskoder, svartider, brødtekstindhold og certifikatudløb — og gengiver et realtidsdashboard med historiske oppetidsprocenter for hvert slutpunkt.
At selvhoste Gatus på din egen VPS holder din overvågningsinfrastruktur uafhængig af de tjenester, den overvåger, eliminerer SaaS-gebyrer pr. kontrol og lader dig dirigere alarmer gennem over 40 integrationer — herunder Slack, Discord, PagerDuty og Telegram — uden at dine overvågningsdata forlader dit miljø.
Vigtige funktioner i Gatus
Multiprotokolovervågning
Overvåg HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC og SSL-certifikatudløb fra en enkelt YAML-konfiguration – ingen agenter eller ekstra kode påkrævet.
Betinget alarmering
Definer præcise alarmbetingelser for statuskoder, responstider, JSON-brødtekstfelter og certifikatudløb, med 40+ integrationer, herunder Slack og PagerDuty.
Prometheus-metrikker
Eksponer endpoint-tilstand og latenstid via et /metrics-endpoint til direkte integration med Grafana og din eksisterende observerbarhedsstak.
Indlejrbare badges
Generer SVG-badges for oppetid og svartid til at indlejre i GitHub README'er, dokumentationssider eller offentligt tilgængelige statussider.
Vedligeholdelsesvinduer
Planlæg nedetidsperioder for at undertrykke falske alarmer under implementeringer, vedligeholdelse eller kendte nedbrud uden at røre ved dine alarmregler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Gatus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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