Implementer Corteza med én-klik-installation.
Open source low-code platform til at bygge tilpassede forretningsapplikationer, CRM-systemer og automatiserede arbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Corteza
Corteza er en open source lavkode-platform, der lader teams bygge tilpassede forretningsapplikationer, CRM-pipelines og procesautomatiseringer uden dyb programmeringsviden. Dens træk-og-slip app-bygger, fleksible registreringstyring og indbyggede workflow-motor lader organisationer modellere enhver forretningsproces — fra sporing af kundeemner til compliance-workflows — og implementere den uden at skrive en eneste backend-tjeneste fra bunden.
Selv-hosting af Corteza på din egen VPS lægger dine forretningsdata fuldstændigt under din kontrol. Platformen understøtter LDAP, SAML og OAuth2 til virksomhedsautentificering, finkornet rollebaseret adgangskontrol og en REST/gRPC API-overflade, der integreres med eksisterende værktøjer. PostgreSQL leverer pålidelig, skalerbar lagring til alle registreringer og automatiseringslogfiler.
Vigtige funktioner i Corteza
Visuel Appbygger
Design datamodeller, formularer og postvisninger via en browserbaseret træk-og-slip-grænseflade uden at skrive backendkode.
Indbygget CRM
Corteza leveres med et brugsklart CRM-modul til styring af kontakter, kundeemner, konti og salgspipelines som standard.
Arbejdsgangsautomatisering
Opret automatiserede arbejdsgange i flere trin, udløst af postændringer, tidsplaner eller eksterne webhooks, for at eliminere manuelle opgaver.
Virksomhedsautentificering
Integreres med LDAP-, SAML- og OAuth2-udbydere, så teams kan logge ind med eksisterende virksomhedsidentitetssystemer.
Finkornet adgangskontrol
Definer ressource- og handlingstilladelser for hver rolle, så følsomme data og administratorhandlinger forbliver korrekt begrænset.
Integrationsgateway
Eksponer brugerdefinerede API-slutpunkter og opret forbindelse til eksterne tjenester via den indbyggede integrationsgateway uden tredjepartsmiddleware.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Corteza
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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