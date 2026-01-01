Corteza er en open source lavkode-platform, der lader teams bygge tilpassede forretningsapplikationer, CRM-pipelines og procesautomatiseringer uden dyb programmeringsviden. Dens træk-og-slip app-bygger, fleksible registreringstyring og indbyggede workflow-motor lader organisationer modellere enhver forretningsproces — fra sporing af kundeemner til compliance-workflows — og implementere den uden at skrive en eneste backend-tjeneste fra bunden.

Selv-hosting af Corteza på din egen VPS lægger dine forretningsdata fuldstændigt under din kontrol. Platformen understøtter LDAP, SAML og OAuth2 til virksomhedsautentificering, finkornet rollebaseret adgangskontrol og en REST/gRPC API-overflade, der integreres med eksisterende værktøjer. PostgreSQL leverer pålidelig, skalerbar lagring til alle registreringer og automatiseringslogfiler.