SurrealDB er en moderne multi-model database skrevet i Rust, der forener dokument-, graf-, relationelle, tidsserie-, geospatial- og vektordata i en enkelt motor, der tilgås via SurrealQL – et SQL-lignende forespørgselssprog designet til udviklere, der ønsker fleksibilitet uden at skulle jonglere med flere specialiserede databaser. Med indbygget understøttelse af realtids live-forespørgsler, rækkeniveau-tilladelser og autentificering indbygget i selve databasen kan SurrealDB fungere som både en database og en backend-as-a-service til web- og mobilapps.

Selv-hosting af SurrealDB på din VPS giver udviklere og små teams en kraftfuld multi-model database uden per-forespørgsel-prissætningen fra SurrealDB Cloud. Den enkelt-binære arkitektur holder implementering og drift enkel sammenlignet med at køre separate databaser til dokument-, graf- og tidsserie-arbejdsbelastninger.