Installer SurrealDB med et-klik installation
Multimodeldatabase, der kombinerer dokument-, graf-, relationelle, tidsserie-, geospatial- og vektordata gennem et enkelt SQL-lignende forespørgselssprog.
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Hvad du kan bygge med SurrealDB
SurrealDB er en moderne multi-model database skrevet i Rust, der forener dokument-, graf-, relationelle, tidsserie-, geospatial- og vektordata i en enkelt motor, der tilgås via SurrealQL – et SQL-lignende forespørgselssprog designet til udviklere, der ønsker fleksibilitet uden at skulle jonglere med flere specialiserede databaser. Med indbygget understøttelse af realtids live-forespørgsler, rækkeniveau-tilladelser og autentificering indbygget i selve databasen kan SurrealDB fungere som både en database og en backend-as-a-service til web- og mobilapps.
Selv-hosting af SurrealDB på din VPS giver udviklere og små teams en kraftfuld multi-model database uden per-forespørgsel-prissætningen fra SurrealDB Cloud. Den enkelt-binære arkitektur holder implementering og drift enkel sammenlignet med at køre separate databaser til dokument-, graf- og tidsserie-arbejdsbelastninger.
Vigtige funktioner i SurrealDB
Multimodel datatyper
Opbevar dokumenter, grafer, relationelle rækker, tidsserier, geospatiale data og vektorer i den samme database uden separate tjenester til hver model.
SurrealQL forespørgselssprog
SQL-lignende forespørgselssprog med udvidelser til grafgennemgang, vektorsøgning, geospatiale operatorer og beregnede felter indbygget i skemaet.
Realtids liveforespørgsler
Abonner på live forespørgselsresultater via WebSocket for UI-opdateringer i realtid uden polling eller ekstern event bus-infrastruktur.
Rækkeniveausikkerhed
Granulære tilladelser indbygget i skemaet lader dig sikkert eksponere databasen direkte til web- og mobilklienter uden et mellemliggende API-lag.
Indlejret autentificering
Indbygget bruger-, scope- og JWT-baseret autentificering gør SurrealDB brugbar som en backend-as-a-service til prototype-apps.
Flere forespørgselsgrænseflader
Forespørg via HTTP REST, WebSocket, native klientbiblioteker til JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET og PHP – eller direkte via SurrealQL CLI.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SurrealDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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