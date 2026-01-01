Udrul Trek med enkeltklikinstallation
Selvhostet realtids samarbejdsrejseplanlægger med interaktive kort, budgetter, pakkelister, dagbøger og AI-assistance.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Trek
Trek er en open source, selvhostet rejseplanlægningsplatform, der kombinerer samarbejde i realtid med alt, hvad du behøver for at organisere en rejse i én enkelt grænseflade. Træk-og-slip-dagplanlæggere, interaktive kort med fotomarkører, vejrudsigter, budgetter i flere valutaer, pakkelister og en rejsejournal i magasinformat sidder alt sammen side om side med reservationer, dokumentopbevaring og PDF-eksport.
I modsætning til kommercielle planlægningsapps, der låser dine rejseplaner og fotos bag abonnementniveauer, kører Trek udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. WebSocket-synkronisering i realtid holder rejsefæller og familiemedlemmer koordineret, efterhånden som planerne udvikler sig, valgfri OIDC single sign-on integreres med eksisterende identitetsudbydere, og en indbygget MCP-server lader AI-assistenter hjælpe med at planlægge, pakke og budgettere uden at sende følsomme data til tredjeparter.
Vigtige funktioner i Trek
Samarbejde i realtid
WebSocket-synkronisering skubber hver rejseplanredigering, note og budgetændring til hver forbundne rejsende øjeblikkeligt, så medplanlæggere altid ser den samme plan.
Interaktive rejsekort
Leaflet- eller Mapbox GL-kort med 3D-bygninger, terræn, rutevisualisering, fotomarkører og klyngedannelse forvandler flade rejseplaner til en visuel plan.
Budgetter og pakkelister
Spor kategoribaserede udgifter med opdelinger pr. person og pr. dag, multivaluta-understøttelse, pakkelistemal og valgfri bagagevægtsporing.
Rejsedagbog og atlas
Dokumenter rejser i en magasinlignende dagbog med fotos og stemninger, og visualiser besøgte lande, serier og statistikker på et verdenskort.
SSO og 2FA
Forbind enhver OIDC-udbyder — Google, Apple, Authentik, Keycloak — og beskyt konti med TOTP-baseret tofaktorautentificering og gendannelseskoder.
AI via MCP-server
OAuth 2.1-autentificeret MCP-server med over 150 værktøjer lader AI-assistenter oprette rejser, lave pakkelister og administrere budgetter med afgrænsede tilladelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Trek
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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