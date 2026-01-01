Trek er en open source, selvhostet rejseplanlægningsplatform, der kombinerer samarbejde i realtid med alt, hvad du behøver for at organisere en rejse i én enkelt grænseflade. Træk-og-slip-dagplanlæggere, interaktive kort med fotomarkører, vejrudsigter, budgetter i flere valutaer, pakkelister og en rejsejournal i magasinformat sidder alt sammen side om side med reservationer, dokumentopbevaring og PDF-eksport.

I modsætning til kommercielle planlægningsapps, der låser dine rejseplaner og fotos bag abonnementniveauer, kører Trek udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. WebSocket-synkronisering i realtid holder rejsefæller og familiemedlemmer koordineret, efterhånden som planerne udvikler sig, valgfri OIDC single sign-on integreres med eksisterende identitetsudbydere, og en indbygget MCP-server lader AI-assistenter hjælpe med at planlægge, pakke og budgettere uden at sende følsomme data til tredjeparter.