Installer ownCloud med enkeltklikinstallation.
Open source-platform til synkronisering og deling af filer, der giver dig en privat sky til dine dokumenter, fotos og data.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ownCloud
ownCloud er en selvhostet filsynkroniserings- og delingsplatform, der giver bekvemmeligheden ved cloudlagring – adgang fra hvor som helst, synkronisering på tværs af enheder, deling med teammedlemmer – udelukkende inden for din egen infrastruktur. I modsætning til Google Drive eller Dropbox lagrer ownCloud dine filer på din egen server, hvilket holder følsomme dokumenter og data under din direkte kontrol.
Brugt af virksomheder, universiteter og privatlivsbevidste enkeltpersoner verden over understøtter ownCloud filversionering, detaljerede delingstilladelser og synkroniseringsklienter til Windows, macOS, Linux, iOS og Android. Denne implementering inkluderer MariaDB til pålidelig datalagring og Redis til ydeevnecaching.
Vigtige funktioner i ownCloud
Synkronisering på tværs af enheder
Desktopklienter til Windows, macOS og Linux samt iOS- og Android-apps holder filer synkroniserede på tværs af alle dine enheder automatisk.
Detaljeret fildeling
Del filer og mapper med interne brugere eller eksterne gæster, med kontrol over visnings-, redigerings- og videredelingstilladelser samt linkudløbsdatoer.
Filversionering
Hver filredigering opretter en ny version, du kan gennemse og gendanne, hvilket beskytter mod utilsigtede overskrivninger og datatab.
WebDAV-adgang
Monter ownCloud som et netværksdrev på ethvert operativsystem ved hjælp af den indbyggede WebDAV-server uden at installere en dedikeret synkroniseringsklient.
Appmarkedsplads
Udvid funktionaliteten med apps til kontordokumentredigering, antivirusscanning, LDAP-autentificering og to-faktor-login fra ownCloud-markedspladsen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ownCloud
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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