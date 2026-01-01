ownCloud er en selvhostet filsynkroniserings- og delingsplatform, der giver bekvemmeligheden ved cloudlagring – adgang fra hvor som helst, synkronisering på tværs af enheder, deling med teammedlemmer – udelukkende inden for din egen infrastruktur. I modsætning til Google Drive eller Dropbox lagrer ownCloud dine filer på din egen server, hvilket holder følsomme dokumenter og data under din direkte kontrol.

Brugt af virksomheder, universiteter og privatlivsbevidste enkeltpersoner verden over understøtter ownCloud filversionering, detaljerede delingstilladelser og synkroniseringsklienter til Windows, macOS, Linux, iOS og Android. Denne implementering inkluderer MariaDB til pålidelig datalagring og Redis til ydeevnecaching.