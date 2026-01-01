Peppermint er en open source-billet- og helpdeskløsning, der er bygget som et letvægtsalternativ til Zendesk og Jira. Den giver supportteams, IT-afdelinger og små virksomheder en overskuelig kø til logning af kundeanmodninger, sporing af interne problemer og samarbejde om løsninger uden licensgebyrer pr. agent eller afsendelse af følsomme samtaledata til en tredjeparts SaaS-leverandør.

Selv-hosting af Peppermint på din egen VPS holder hver billet, klientoptegnelse og intern note under din kontrol. Den medfølgende PostgreSQL-backend sikrer holdbar lagring af billettens historik, mens en personlig markdown-notesbog med to-do-lister giver hver agent et privat rum til at organisere deres eget arbejde ved siden af den delte kø.