Udrul Peppermint med enkeltklikinstallation
Open source-billet- og helpdesksystem til håndtering af kundeanmodninger, interne IT-problemer og team-arbejdsgange.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Peppermint
Peppermint er en open source-billet- og helpdeskløsning, der er bygget som et letvægtsalternativ til Zendesk og Jira. Den giver supportteams, IT-afdelinger og små virksomheder en overskuelig kø til logning af kundeanmodninger, sporing af interne problemer og samarbejde om løsninger uden licensgebyrer pr. agent eller afsendelse af følsomme samtaledata til en tredjeparts SaaS-leverandør.
Selv-hosting af Peppermint på din egen VPS holder hver billet, klientoptegnelse og intern note under din kontrol. Den medfølgende PostgreSQL-backend sikrer holdbar lagring af billettens historik, mens en personlig markdown-notesbog med to-do-lister giver hver agent et privat rum til at organisere deres eget arbejde ved siden af den delte kø.
Vigtige funktioner i Peppermint
Markdown billeteditor
Skriv billetter og svar i en avanceret markdown-editor med filvedhæftninger, så samtaler bevarer formatering, kodeblokke og skærmbilleder.
Personlige notesbøger
Hver agent får en privat markdown-baseret notesbog med to-do-lister til at spore individuelt arbejde ved siden af den delte billetkø.
Kundehistoriklog
Hver kundeinteraktion registreres i deres profil, hvilket giver agenterne den fulde kontekst af tidligere anmodninger, før de besvarer en ny.
Rollebaseret adgang
Granulære rolletilladelser giver administratorer mulighed for at styre, hvilke agenter der kan se, kommentere på eller løse specifikke billetkategorier.
REST API-integration
En dokumenteret REST API lader dig sende sager fra overvågningsværktøjer, synkronisere data med CRM-systemer eller bygge brugerdefinerede dashboards oven på Peppermint.
Responsiv grænseflade
Brugerfladen er designet til skærme fra mobil op til 4K, så agenter kan sortere sager fra enhver enhed uden at miste brugervenlighed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Peppermint
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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