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Open source-billet- og helpdesksystem til håndtering af kundeanmodninger, interne IT-problemer og team-arbejdsgange.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Peppermint

Peppermint er en open source-billet- og helpdeskløsning, der er bygget som et letvægtsalternativ til Zendesk og Jira. Den giver supportteams, IT-afdelinger og små virksomheder en overskuelig kø til logning af kundeanmodninger, sporing af interne problemer og samarbejde om løsninger uden licensgebyrer pr. agent eller afsendelse af følsomme samtaledata til en tredjeparts SaaS-leverandør.

Selv-hosting af Peppermint på din egen VPS holder hver billet, klientoptegnelse og intern note under din kontrol. Den medfølgende PostgreSQL-backend sikrer holdbar lagring af billettens historik, mens en personlig markdown-notesbog med to-do-lister giver hver agent et privat rum til at organisere deres eget arbejde ved siden af den delte kø.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Peppermint

Markdown billeteditor

Skriv billetter og svar i en avanceret markdown-editor med filvedhæftninger, så samtaler bevarer formatering, kodeblokke og skærmbilleder.

Personlige notesbøger

Hver agent får en privat markdown-baseret notesbog med to-do-lister til at spore individuelt arbejde ved siden af den delte billetkø.

Kundehistoriklog

Hver kundeinteraktion registreres i deres profil, hvilket giver agenterne den fulde kontekst af tidligere anmodninger, før de besvarer en ny.

Rollebaseret adgang

Granulære rolletilladelser giver administratorer mulighed for at styre, hvilke agenter der kan se, kommentere på eller løse specifikke billetkategorier.

REST API-integration

En dokumenteret REST API lader dig sende sager fra overvågningsværktøjer, synkronisere data med CRM-systemer eller bygge brugerdefinerede dashboards oven på Peppermint.

Responsiv grænseflade

Brugerfladen er designet til skærme fra mobil op til 4K, så agenter kan sortere sager fra enhver enhed uden at miste brugervenlighed.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Peppermint

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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30-dages tilfredshedsgaranti

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