Udrul Bookshelf med enkeltklikinstallation.
Fællesskabets aktive genoplivning af Readarr til automatisering af e-bog- og lydbogsbiblioteksstyring.
Vælg en VPS-pakke til Bookshelf
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bookshelf
Bookshelf er den fællesskabsvedligeholdte efterfølger til Readarr, bygget på det samme arr-framework, der driver Sonarr og Radarr. Den overvåger dine yndlingsforfattere, sporer nye udgivelser og downloader og organiserer automatisk bøger via dine eksisterende downloadklienter — herunder qBittorrent, Transmission, SABnzbd og NZBGet — før den arkiverer dem i dit Calibre- eller Calibre-Web-bibliotek med rene metadata.
Selv-hosting af Bookshelf på en VPS holder tjenesten kørende døgnet rundt, så udgivelser fanges i det øjeblik, de vises, uden at være afhængig af, at en hjemmemaskine er online. Vedvarende volumener bevarer dine forfatterlister, kvalitetsprofiler og downloadhistorik på tværs af containeropdateringer.
Vigtige funktioner i Bookshelf
Automatiseret Forfatterssporing
Overvåg hele forfatterbibliografier og serier, så hver ny udgivelse sættes i kø til automatisk download uden manuel søgning.
Multiformat E-bog Support
Understøtter EPUB, MOBI, AZW3, PDF og lydbogsformater, inklusive M4B, hvilket giver dig ét værktøj til hele dit digitale bibliotek.
Download Klientintegration
Forbindes med qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd og NZBGet, så bøger lander i dit bibliotek gennem den klient, du allerede bruger.
Calibre Bibliotekssynkronisering
Integreres direkte med Calibre og Calibre-Web for automatisk at importere nye erhvervelser med konsistent metadata og mappebenævnelse.
Kvalitetsprofiladministration
Definer foretrukne formater og fallbackmuligheder pr. profil, hvilket sikrer, at downloads lever op til dine kvalitetsstandarder uden manuel indgriben.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bookshelf
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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