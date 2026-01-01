Bookshelf er den fællesskabsvedligeholdte efterfølger til Readarr, bygget på det samme arr-framework, der driver Sonarr og Radarr. Den overvåger dine yndlingsforfattere, sporer nye udgivelser og downloader og organiserer automatisk bøger via dine eksisterende downloadklienter — herunder qBittorrent, Transmission, SABnzbd og NZBGet — før den arkiverer dem i dit Calibre- eller Calibre-Web-bibliotek med rene metadata.

Selv-hosting af Bookshelf på en VPS holder tjenesten kørende døgnet rundt, så udgivelser fanges i det øjeblik, de vises, uden at være afhængig af, at en hjemmemaskine er online. Vedvarende volumener bevarer dine forfatterlister, kvalitetsprofiler og downloadhistorik på tværs af containeropdateringer.