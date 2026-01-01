Selvhostet opskriftsadministrator med madplanlægning, indkøbslister og kogebogs-organisering.
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Hvad du kan bygge med Tandoor Recipes
Tandoor Recipes er en funktionsrig open source-opskriftsstyringsplatform til at organisere dit madlavningsliv. Importer opskrifter fra enhver hjemmeside, planlæg ugentlige måltider, generer indkøbslister, og del kogebøger med familien – alt sammen fra en ren webgrænseflade, der er tilgængelig på enhver enhed. Bygget af selvhostingsamfundet sætter det din opskriftssamling under din kontrol uden annoncer, abonnementer eller dataindsamling.
Selvhosting af Tandoor på din VPS holder alle dine opskrifter, måltidsplaner og indkøbslister private og tilgængelige overalt. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og Traefik HTTPS-integration. Den første bruger, der registrerer sig, bliver administrator – deaktiver offentlige tilmeldinger efter oprettelse af din konto.
Vigtige funktioner i Tandoor Recipes
Opskriftsimport
Importer opskrifter fra enhver hjemmeside med automatisk parsing af ingredienser, instruktioner og ernæringsoplysninger.
Måltidsplanlægning
Planlæg måltider for ugen med en træk-og-slip-kalender, og generer automatisk indkøbslister ud fra planlagte opskrifter.
Indkøbslister
Opret og del indkøbslister, der kombinerer ingredienser fra flere opskrifter med automatisk mængdefletning.
Kogebogsorganisering
Organiser opskrifter i kogebøger, tag med nøgleord, og søg på tværs af hele din samling øjeblikkeligt.
Flerbrugerdeling
Del opskriftsrum med familiemedlemmer, hver med deres egne måltidsplaner og indkøbslister.
Ernæringssporing
Spor kalorier og makroer pr. opskrift med ernæringsdata fra importerede opskrifter eller manuel indtastning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tandoor Recipes
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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