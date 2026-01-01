Tandoor Recipes er en funktionsrig open source-opskriftsstyringsplatform til at organisere dit madlavningsliv. Importer opskrifter fra enhver hjemmeside, planlæg ugentlige måltider, generer indkøbslister, og del kogebøger med familien – alt sammen fra en ren webgrænseflade, der er tilgængelig på enhver enhed. Bygget af selvhostingsamfundet sætter det din opskriftssamling under din kontrol uden annoncer, abonnementer eller dataindsamling.

Selvhosting af Tandoor på din VPS holder alle dine opskrifter, måltidsplaner og indkøbslister private og tilgængelige overalt. Denne implementering inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og Traefik HTTPS-integration. Den første bruger, der registrerer sig, bliver administrator – deaktiver offentlige tilmeldinger efter oprettelse af din konto.