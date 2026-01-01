Calibre-Web tilbyder en ren, browserbaseret grænseflade til administration og læsning af e-bøger, der er gemt i en Calibre-database. Den understøtter EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- og tegneserieformater, inkluderer en indbygget e-bogslæser med tilpasselige temaer og lader flere brugere opretholde separate læselister og fremskridt — alt sammen uden at kræve desktop Calibre-appen.

Selv-hosting af Calibre-Web på din VPS giver dig et personligt digitalt bibliotek, der er tilgængeligt overalt, uden sporing, uden DRM-begrænsninger og med fuld kontrol over dine læsedata og din samling.