Udrul Calibre-Web med et-klik installation.
Moderne webgrænseflade til dit Calibre e-bogssamling, tilgængelig fra enhver enhed med en browser.
Vælg en VPS-pakke til Calibre-Web
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Calibre-Web
Calibre-Web tilbyder en ren, browserbaseret grænseflade til administration og læsning af e-bøger, der er gemt i en Calibre-database. Den understøtter EPUB-, PDF-, MOBI-, AZW3- og tegneserieformater, inkluderer en indbygget e-bogslæser med tilpasselige temaer og lader flere brugere opretholde separate læselister og fremskridt — alt sammen uden at kræve desktop Calibre-appen.
Selv-hosting af Calibre-Web på din VPS giver dig et personligt digitalt bibliotek, der er tilgængeligt overalt, uden sporing, uden DRM-begrænsninger og med fuld kontrol over dine læsedata og din samling.
Vigtige funktioner i Calibre-Web
Indbygget e-bogslæser
Læs EPUB og andre formater direkte i browseren med justerbare skrifttyper, temaer og læsefremdriftssporing.
Flerbrugersupport
Hver bruger får individuelle læselister, fremskridt og præferencer uden at dele en enkelt konto eller samlingsoversigt.
Multiformatunderstøttelse
Håndterer EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR og CBZ, så dit hele bibliotek – bøger, tegneserier og magasiner – er samlet ét sted.
Send til enhed
Send bøger direkte til Kindle eller andre e-læsere, så din foretrukne enhed altid har det indhold, du ønsker, uden manuelle overførsler.
Metadataadministration
Rediger bogdetaljer, omslag, tags og serieinformation for at opretholde et velorganiseret, søgbart bibliotek, efterhånden som det vokser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Calibre-Web
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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