Implementer Bluesky Ozone med étklikinstallation.
Selvhostet moderations- og mærkningstjeneste til Bluesky-netværket og andre AT Protocol-applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bluesky Ozone
Bluesky Ozone er den officielle moderations- og mærkningstjeneste for AT-protokollen, det åbne netværk, der driver Bluesky. Den kombinerer en Next.js web-brugerflade med en backend-tjeneste, der lader moderatorer prioritere rapporter, fjerne eller suspendere indhold og konti, anvende etiketter og publicere disse etiketter tilbage til netværket via WebSockets.
At køre din egen Ozone-instans gør dig til en stabelbar etiketteringsudbyder, som Bluesky-brugere kan abonnere på, hvilket giver fællesskaber, udgivere og forskere en måde at forme, hvad de og deres medlemmer ser, uden at være afhængige af en enkelt moderationsudbyder. Selv-hosting holder rapporter, etikethistorik og politikbeslutninger på infrastruktur, du kontrollerer.
Vigtige funktioner i Bluesky Ozone
Stabelbar etikettering
Udgiv etiketter, som Bluesky-brugere kan vælge at anvende, og læg dine moderationsvisninger ovenpå standardnetværkspolitikkerne.
Rapportprioritering
Gennemgå, eskaler og handle på indkommende moderationsrapporter fra en enkelt grænseflade designet til moderationsteams.
Nedtagninger og suspensioner
Gennemfør nedtagninger, spær konti og annuller beslutninger med fuld revisionshistorik knyttet til moderatoridentitet.
E-mailskabeloner
Send skabelonbaserede moderations-e-mails til berørte brugere direkte fra dashboardet for ensartet kommunikation.
Brugerdefinerede etiketregler
Opret og rediger dit eget etiketvokabular, så det passer til nichefællesskaber, sprog eller indholdspolitikker.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bluesky Ozone
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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