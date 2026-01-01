Bluesky Ozone er den officielle moderations- og mærkningstjeneste for AT-protokollen, det åbne netværk, der driver Bluesky. Den kombinerer en Next.js web-brugerflade med en backend-tjeneste, der lader moderatorer prioritere rapporter, fjerne eller suspendere indhold og konti, anvende etiketter og publicere disse etiketter tilbage til netværket via WebSockets.

At køre din egen Ozone-instans gør dig til en stabelbar etiketteringsudbyder, som Bluesky-brugere kan abonnere på, hvilket giver fællesskaber, udgivere og forskere en måde at forme, hvad de og deres medlemmer ser, uden at være afhængige af en enkelt moderationsudbyder. Selv-hosting holder rapporter, etikethistorik og politikbeslutninger på infrastruktur, du kontrollerer.