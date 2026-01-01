Udrul EdgeDB med et-klik-installation
Næstegenerations grafrelationel database bygget på PostgreSQL med et moderne forespørgselssprog og intuitiv datamodel.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med EdgeDB
EdgeDB er en open source-database, der gentænker det relationelle paradigme. Bygget på PostgreSQLs gennemprøvede motor introducerer den en rig objektrelationel datamodel, skemaarv og EdgeQL — et forespørgselssprog designet til at være mere udtryksfuldt og sikrere end SQL. Udviklere drager fordel af beregnede egenskaber, linkegenskaber og indbygget migreringsværktøj, der eliminerer manuel skemastyring.
Selvhosting af EdgeDB på din egen VPS giver dig fuld kontrol over databasekonfiguration, ressourceallokering og dataresidens. Du kan finjustere PostgreSQL-indstillinger for at matche din arbejdsbyrde, implementere brugerdefinerede backupstrategier og integrere med din infrastruktur uden begrænsningerne fra administrerede databasetjenester.
Vigtige funktioner i EdgeDB
EdgeQL forespørgselssprog
Et moderne alternativ til SQL med intuitiv syntaks, komponerbare udtryk og kraftfuld objektgrafgennemgang, der eliminerer komplekse multi-join-forespørgsler.
Objektrelationel model
Definer skemaer ved hjælp af objekttyper med nedarvning og beregnede egenskaber, hvilket reducerer impedansmismatch mellem applikationskode og databaselag.
Automatiske migrationer
Generer og anvend skemamigreringer automatisk ud fra dine skemadefinitioner, hvilket eliminerer håndskrevne ALTER TABLE-scripts og migrationsdrift.
Webadministrationsbrugerflade
Indbygget browserbaseret grænseflade til skemaudforskning, interaktive forespørgsler og datavisualisering uden at installere yderligere værktøjer.
Typesikre klientbiblioteker
Officielle forespørgselsbyggere til TypeScript, Python og Go genererer fuldt typesikker databaseadgangskode direkte fra dit EdgeDB-skema.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre EdgeDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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