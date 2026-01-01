EdgeDB er en open source-database, der gentænker det relationelle paradigme. Bygget på PostgreSQLs gennemprøvede motor introducerer den en rig objektrelationel datamodel, skemaarv og EdgeQL — et forespørgselssprog designet til at være mere udtryksfuldt og sikrere end SQL. Udviklere drager fordel af beregnede egenskaber, linkegenskaber og indbygget migreringsværktøj, der eliminerer manuel skemastyring.

Selvhosting af EdgeDB på din egen VPS giver dig fuld kontrol over databasekonfiguration, ressourceallokering og dataresidens. Du kan finjustere PostgreSQL-indstillinger for at matche din arbejdsbyrde, implementere brugerdefinerede backupstrategier og integrere med din infrastruktur uden begrænsningerne fra administrerede databasetjenester.