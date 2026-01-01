Misskey er en open source, funktionsrig social medieplatform bygget til fediverset. Ved at bruge ActivityPub-protokollen federerer din Misskey-instans med Mastodon, Pleroma og tusindvis af andre fediverse-servere, hvilket giver dine brugere adgang til et globalt socialt netværk, samtidig med at alle data forbliver på din egen infrastruktur.

I modsætning til store centraliserede platforme sætter Misskey fællesskabskontrol først — du bestemmer reglerne, moderationspolitikkerne, og hvem der kan deltage. Selv-hosting på en VPS betyder ingen algoritmisk manipulation, ingen dataindsamling og ingen risiko for, at platformen forsvinder omkring dig.