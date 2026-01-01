Udrul Misskey med ét-kliks-installation
Open source fødereret social medieplatform, der forbinder dit fællesskab med det globale fediverse via ActivityPub.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Misskey
Misskey er en open source, funktionsrig social medieplatform bygget til fediverset. Ved at bruge ActivityPub-protokollen federerer din Misskey-instans med Mastodon, Pleroma og tusindvis af andre fediverse-servere, hvilket giver dine brugere adgang til et globalt socialt netværk, samtidig med at alle data forbliver på din egen infrastruktur.
I modsætning til store centraliserede platforme sætter Misskey fællesskabskontrol først — du bestemmer reglerne, moderationspolitikkerne, og hvem der kan deltage. Selv-hosting på en VPS betyder ingen algoritmisk manipulation, ingen dataindsamling og ingen risiko for, at platformen forsvinder omkring dig.
Vigtige funktioner i Misskey
ActivityPub-føderation
Din instans forbinder til 10.000+ fediverse-servere, så brugere kan følge og interagere med konti på Mastodon, Pleroma og andre platforme uden at forlade din instans.
Tilpassede emojireaktioner
Reager på ethvert opslag med enhver emoji – inklusive tilpassede, du selv uploader – og gå langt ud over de simple 'synes godt om'-funktioner med én knap, som de fleste platforme tilbyder.
Indbygget mediedrev
Hver bruger får et personligt mediedrev til at uploade, organisere og genbruge filer og billeder på tværs af indlæg uden at skulle uploade dem igen.
Plugin- og Temasystem
Udvid Misskey med AiScript-drevne plugins, og anvend brugerdefinerede temaer for at personliggøre grænsefladen dybt til dit fællesskab.
Fleksibel notesynlighed
Hvert opslag kan indstilles til offentlig, hjemmetidslinje, kun følgere eller direkte besked — hvilket giver brugere detaljeret kontrol over, hvem der ser hvad.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Misskey
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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