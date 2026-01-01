Op til 70% rabat på Misskey

Udrul Misskey med ét-kliks-installation

Open source fødereret social medieplatform, der forbinder dit fællesskab med det globale fediverse via ActivityPub.

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40,99kr./md.
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Udrul Misskey med ét-kliks-installation

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Misskey

Misskey er en open source, funktionsrig social medieplatform bygget til fediverset. Ved at bruge ActivityPub-protokollen federerer din Misskey-instans med Mastodon, Pleroma og tusindvis af andre fediverse-servere, hvilket giver dine brugere adgang til et globalt socialt netværk, samtidig med at alle data forbliver på din egen infrastruktur.

I modsætning til store centraliserede platforme sætter Misskey fællesskabskontrol først — du bestemmer reglerne, moderationspolitikkerne, og hvem der kan deltage. Selv-hosting på en VPS betyder ingen algoritmisk manipulation, ingen dataindsamling og ingen risiko for, at platformen forsvinder omkring dig.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Misskey

ActivityPub-føderation

Din instans forbinder til 10.000+ fediverse-servere, så brugere kan følge og interagere med konti på Mastodon, Pleroma og andre platforme uden at forlade din instans.

Tilpassede emojireaktioner

Reager på ethvert opslag med enhver emoji – inklusive tilpassede, du selv uploader – og gå langt ud over de simple 'synes godt om'-funktioner med én knap, som de fleste platforme tilbyder.

Indbygget mediedrev

Hver bruger får et personligt mediedrev til at uploade, organisere og genbruge filer og billeder på tværs af indlæg uden at skulle uploade dem igen.

Plugin- og Temasystem

Udvid Misskey med AiScript-drevne plugins, og anvend brugerdefinerede temaer for at personliggøre grænsefladen dybt til dit fællesskab.

Fleksibel notesynlighed

Hvert opslag kan indstilles til offentlig, hjemmetidslinje, kun følgere eller direkte besked — hvilket giver brugere detaljeret kontrol over, hvem der ser hvad.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Misskey

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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