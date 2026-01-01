Installer Apache Gravitino med et-klik-installation.
Open source metadatasø, der forener kataloger, skemaer og tabeller på tværs af Iceberg, Hive, MySQL og PostgreSQL bag én API.
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Hvad du kan bygge med Apache Gravitino
Apache Gravitino er en geo-distribueret, fødereret metadata-sø, der giver datateams et enkelt sted at administrere tabeller, skemaer, filgrupper, modeller og adgangspolitikker på tværs af heterogene kataloger. I modsætning til en traditionel Hive Metastore fødererer Gravitino eksisterende kataloger uden at kopiere metadata og eksponerer dem gennem en samlet REST API og en moderne web-brugerflade, så motorer som Trino, Spark, Flink og Doris kan forespørge den samme logiske visning.
Selv-hosting af Gravitino på din egen VPS holder følsom herkomst, skemadefinitioner og legitimationsoplysninger inden for dit miljø og undgår de tilbagevendende omkostninger ved administrerede metadata-tjenester. Det medfølgende Iceberg REST katalog-slutpunkt er klar til at understøtte lakehouse-tabeller med det samme.
Vigtige funktioner i Apache Gravitino
Samlet metadatasø
Føderer Iceberg-, Hive-, JDBC- og filsystemkataloger bag en enkelt REST API og et tre-niveau metalake.catalog.schema navneområde.
Indbygget Iceberg REST
Leverer et Iceberg REST-katalogendepunkt på port 9001, så Spark, Flink og Trino kan læse og skrive Iceberg-tabeller uden en ekstern tjeneste.
Moderne webbrugerflade
Gennemse metalakes, kataloger, skemaer og tabeller, rediger egenskaber, og inspicer herkomst fra en indbygget webkonsol – ingen ekstra container påkrævet.
Multimotorkompatibilitet
Trino-, Spark-, Flink-, Doris- og PyIceberg-konnektorer kommunikerer med Gravitino, så de samme metadata driver SQL-, batch- og streaming-arbejdsbelastninger.
Filsæt og modelkataloger
Administrerer ustrukturerede filsæt og ML-modelmetadata sammen med tabeller, hvilket giver AI- og lakehouse-arbejdsbelastninger én styringsplan.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Gravitino
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Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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