Op til 70% rabat på Apache Gravitino

Installer Apache Gravitino med et-klik-installation.

Open source metadatasø, der forener kataloger, skemaer og tabeller på tværs af Iceberg, Hive, MySQL og PostgreSQL bag én API.

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Installer Apache Gravitino med et-klik-installation.

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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99 kr.
59,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99 kr.
81,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99 kr.
163,99 kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

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Hurtig adgang til containerlogfiler
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Docker-manager
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Opdateringer med et enkelt klik
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Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Apache Gravitino

Apache Gravitino er en geo-distribueret, fødereret metadata-sø, der giver datateams et enkelt sted at administrere tabeller, skemaer, filgrupper, modeller og adgangspolitikker på tværs af heterogene kataloger. I modsætning til en traditionel Hive Metastore fødererer Gravitino eksisterende kataloger uden at kopiere metadata og eksponerer dem gennem en samlet REST API og en moderne web-brugerflade, så motorer som Trino, Spark, Flink og Doris kan forespørge den samme logiske visning.

Selv-hosting af Gravitino på din egen VPS holder følsom herkomst, skemadefinitioner og legitimationsoplysninger inden for dit miljø og undgår de tilbagevendende omkostninger ved administrerede metadata-tjenester. Det medfølgende Iceberg REST katalog-slutpunkt er klar til at understøtte lakehouse-tabeller med det samme.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Apache Gravitino

Samlet metadatasø

Føderer Iceberg-, Hive-, JDBC- og filsystemkataloger bag en enkelt REST API og et tre-niveau metalake.catalog.schema navneområde.

Indbygget Iceberg REST

Leverer et Iceberg REST-katalogendepunkt på port 9001, så Spark, Flink og Trino kan læse og skrive Iceberg-tabeller uden en ekstern tjeneste.

Moderne webbrugerflade

Gennemse metalakes, kataloger, skemaer og tabeller, rediger egenskaber, og inspicer herkomst fra en indbygget webkonsol – ingen ekstra container påkrævet.

Multimotorkompatibilitet

Trino-, Spark-, Flink-, Doris- og PyIceberg-konnektorer kommunikerer med Gravitino, så de samme metadata driver SQL-, batch- og streaming-arbejdsbelastninger.

Filsæt og modelkataloger

Administrerer ustrukturerede filsæt og ML-modelmetadata sammen med tabeller, hvilket giver AI- og lakehouse-arbejdsbelastninger én styringsplan.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache Gravitino

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

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Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

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