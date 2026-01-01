Apache Gravitino er en geo-distribueret, fødereret metadata-sø, der giver datateams et enkelt sted at administrere tabeller, skemaer, filgrupper, modeller og adgangspolitikker på tværs af heterogene kataloger. I modsætning til en traditionel Hive Metastore fødererer Gravitino eksisterende kataloger uden at kopiere metadata og eksponerer dem gennem en samlet REST API og en moderne web-brugerflade, så motorer som Trino, Spark, Flink og Doris kan forespørge den samme logiske visning.

Selv-hosting af Gravitino på din egen VPS holder følsom herkomst, skemadefinitioner og legitimationsoplysninger inden for dit miljø og undgår de tilbagevendende omkostninger ved administrerede metadata-tjenester. Det medfølgende Iceberg REST katalog-slutpunkt er klar til at understøtte lakehouse-tabeller med det samme.