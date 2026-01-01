Grafana Pyroscope er en open source-database til kontinuerlig profilering, der er bygget til at lagre og forespørge profileringsdata fra produktionsapplikationer i stor skala. I modsætning til engangsprofilere, som du kører under hændelser, indtager Pyroscope profiler kontinuerligt fra Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- og OpenTelemetry-kilder, så du kan sammenligne flammediagrammer på tværs af implementeringer, regioner eller enhver brugerdefineret etiket.

Selv-hosting af Pyroscope på din VPS holder følsomme profildata (som ofte indeholder funktionsnavne, filstier og stackspor fra din kode) væk fra tredjepartstjenester, samtidig med at du kan finjustere opbevaring og lagring, så det passer til din arbejdsbyrde. Den medfølgende enkeltbinære tilstand kører distributor-, ingester-, query- og compactor-komponenterne i én container med lokal filsystemlagring – ingen Kubernetes, objektlagring eller eksterne afhængigheder påkrævet.