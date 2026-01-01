Implementer Grafana Pyroscope med enkeltklikinstallation.
Open source-backend til kontinuerlig profilering, der hjælper dig med at fejlfinde CPU-, hukommelses- og latenstidsproblemer helt ned til en enkelt kodelinje.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope er en open source-database til kontinuerlig profilering, der er bygget til at lagre og forespørge profileringsdata fra produktionsapplikationer i stor skala. I modsætning til engangsprofilere, som du kører under hændelser, indtager Pyroscope profiler kontinuerligt fra Go-, Java-, Python-, Ruby-, Node.js-, Rust-, .NET-, eBPF- og OpenTelemetry-kilder, så du kan sammenligne flammediagrammer på tværs af implementeringer, regioner eller enhver brugerdefineret etiket.
Selv-hosting af Pyroscope på din VPS holder følsomme profildata (som ofte indeholder funktionsnavne, filstier og stackspor fra din kode) væk fra tredjepartstjenester, samtidig med at du kan finjustere opbevaring og lagring, så det passer til din arbejdsbyrde. Den medfølgende enkeltbinære tilstand kører distributor-, ingester-, query- og compactor-komponenterne i én container med lokal filsystemlagring – ingen Kubernetes, objektlagring eller eksterne afhængigheder påkrævet.
Vigtige funktioner i Grafana Pyroscope
Kontinuerlig profilering
Indtag profiler fra kørende tjenester døgnet rundt i stedet for at vente på en hændelse, så du kan sammenligne to vilkårlige tidspunkter på en flammegraf.
Flersproget support
Native SDK'er til Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust og .NET, samt Grafana Alloy auto-instrumentering og eBPF til zero-code profilering af enhver binær.
OpenTelemetry-kompatibel
Accepter profiler via OpenTelemetry-protokollen, og korreler dem med eksisterende traces, metrics og logs uden at ændre din collectorpipeline.
Flammegrafsammenligninger
Sammenlign to flammediagrammer side om side for øjeblikkeligt at se, hvilke funktioner der forringedes efter en udrulning, skalerede dårligt under belastning, eller forbedredes efter en rettelse.
Tagbaseret filtrering
Opdel profiler efter enhver etiket — tjeneste, region, version, lejer eller brugerdefineret dimension — for at isolere den præcise arbejdsbyrde, der forårsager en ydelsesforringelse.
Enkeltbinært lager
Kører som én container med lokal filsystemlagring som standard, med valgfrie S3-, GCS- og Azure-backends, når du vokser ud af en enkelt node.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Grafana Pyroscope
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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