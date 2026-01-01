Udrul Coder med et-klik-installation.
Open source-platform til klargøring af selvhostede cloud-udviklingsmiljøer fra Terraform-skabeloner på din egen infrastruktur.
Vælg en VPS-pakke til Coder
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Coder
Coder er den førende open source-platform til selvhostede cloud-udviklingsmiljøer, der bruges af ingeniørorganisationer til at standardisere, sikre og skalere deres udviklerinfrastruktur. Platformteams definerer arbejdsområder som Terraform-skabeloner — der specificerer IDE'en, afhængigheder, ressourceallokering og netværksadgang — og udviklere kan oprette konsistente, klar-til-kode-miljøer på få minutter i stedet for at bruge dage på lokal opsætning.
Selvhosting af Coder på din VPS betyder, at kildekode og legitimationsoplysninger aldrig forlader din infrastruktur, hvilket opfylder strenge sikkerheds- og compliancekrav. Docker socket-integrationen lader Coder klargøre containerbaserede arbejdsområder direkte på værten, hvilket giver hver udvikler isolerede miljøer understøttet af din VPS-beregning, samtidig med at du bevarer centraliseret kontrol over ressourcer, revisionslogfiler og adgangspolitikker.
Vigtige funktioner i Coder
Terraform arbejdsområdeskabeloner
Definer reproducerbare udviklingsmiljøer som kode, og klargør konsistente arbejdsområder til hver udvikler med ét klik.
Enhver IDE understøttet
Udviklere forbinder sig ved hjælp af VS Code, JetBrains eller browserbaserede editorer over SSH uden at ændre deres foretrukne arbejdsgang.
Autostart og autostop
Arbejdsområder starter automatisk ved adgang og stopper efter en tidsplan, hvilket reducerer inaktivt ressourceforbrug og infrastrukturudgifter.
SSO og revisionslogning
Integrer med OIDC, GitHub eller virksomhedsidentitetsudbydere, og oprethold fulde revisionsspor for sikkerhed og overholdelse.
Ressourcekvoter
Indstil CPU- og hukommelsesgrænser pr. bruger for at forhindre løbske arbejdsområder i at forbruge alle tilgængelige VPS-ressourcer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Coder
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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