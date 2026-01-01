Coder er den førende open source-platform til selvhostede cloud-udviklingsmiljøer, der bruges af ingeniørorganisationer til at standardisere, sikre og skalere deres udviklerinfrastruktur. Platformteams definerer arbejdsområder som Terraform-skabeloner — der specificerer IDE'en, afhængigheder, ressourceallokering og netværksadgang — og udviklere kan oprette konsistente, klar-til-kode-miljøer på få minutter i stedet for at bruge dage på lokal opsætning.

Selvhosting af Coder på din VPS betyder, at kildekode og legitimationsoplysninger aldrig forlader din infrastruktur, hvilket opfylder strenge sikkerheds- og compliancekrav. Docker socket-integrationen lader Coder klargøre containerbaserede arbejdsområder direkte på værten, hvilket giver hver udvikler isolerede miljøer understøttet af din VPS-beregning, samtidig med at du bevarer centraliseret kontrol over ressourcer, revisionslogfiler og adgangspolitikker.