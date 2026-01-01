Installer MySpeed med enkeltklikinstallation.
Selvhostet internethastighedstest-tracker, der kører automatiske tests og visualiserer din forbindelseshistorik over tid.
Vælg en VPS-pakke til MySpeed
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MySpeed
MySpeed er et letvægts, selvhostet hastighedstestovervågningsværktøj, der kontinuerligt sporer din internetforbindelses ydeevne. Det kører automatiserede hastighedstests efter en konfigurerbar tidsplan ved hjælp af Ookla, LibreSpeed eller Cloudflare, og gemmer derefter resultaterne lokalt i en SQLite-database, så du kan analysere tendenser over dage, uger og måneder.
Udover rå målinger tilbyder MySpeed interaktive diagrammer, en konfigurerbar datalagringspolitik, sundhedstjek-notifikationer via e-mail, Signal, WhatsApp eller Telegram, og valgfri Prometheus-målinger til integration i eksisterende overvågningsstakke. Alle data forbliver på din egen server — ingen tredjepartsanalyse, ingen cloud-afhængighed og ingen gebyrer pr. test.
Vigtige funktioner i MySpeed
Automatiske hastighedstests
Planlæg tilbagevendende tests ved hjælp af cron-udtryk, så din forbindelseskvalitet overvåges kontinuerligt uden manuel indgriben.
Flere testudbydere
Vælg mellem Ookla, LibreSpeed og Cloudflare som din hastighedstestbackend for at få nøjagtige, sammenlignelige resultater fra den udbyder, du stoler på.
Historiske diagrammer
Visualiser tendenser for download, upload og ping over konfigurerbare tidsintervaller for at opdage forringelsesmønstre og holde din internetudbyder ansvarlig.
Sundhedsmeddelelser
Modtag advarsler via e-mail, Signal, WhatsApp eller Telegram, når din forbindelse falder under definerede tærskler.
Prometheus-målinger
Eksporter hastighedstestresultater som Prometheus-metrics for at integrere med Grafana-dashboards sammen med din øvrige infrastrukturmonitorering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MySpeed
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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