MySpeed er et letvægts, selvhostet hastighedstestovervågningsværktøj, der kontinuerligt sporer din internetforbindelses ydeevne. Det kører automatiserede hastighedstests efter en konfigurerbar tidsplan ved hjælp af Ookla, LibreSpeed eller Cloudflare, og gemmer derefter resultaterne lokalt i en SQLite-database, så du kan analysere tendenser over dage, uger og måneder.

Udover rå målinger tilbyder MySpeed interaktive diagrammer, en konfigurerbar datalagringspolitik, sundhedstjek-notifikationer via e-mail, Signal, WhatsApp eller Telegram, og valgfri Prometheus-målinger til integration i eksisterende overvågningsstakke. Alle data forbliver på din egen server — ingen tredjepartsanalyse, ingen cloud-afhængighed og ingen gebyrer pr. test.