Implementer Kan med et-klik installation
Open source Kanban-tavle og projektstyringsværktøj bygget som et privatlivsfokuseret Trello-alternativ.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kan
Kan er en selvhostet open source Kanban-tavle designet til teams, der ønsker fuld kontrol over deres projektdata. Bygget med Next.js og PostgreSQL leverer den den velkendte kort- og tavle-arbejdsgang fra Trello uden prisfastsættelse pr. bruger eller datalåsning. Tavler, kort, etiketter og teamarbejdsområder er alle inkluderet fra starten.
At hoste Kan på din egen VPS betyder, at dine projektdata forbliver private og på infrastruktur, du kontrollerer. Med understøttelse af login med e-mail/adgangskode og over 20 OAuth-udbydere – herunder Google, GitHub og Microsoft – kan dit team begynde at samarbejde uden yderligere opsætning.
Vigtige funktioner i Kan
Kanbantavler
Organiser arbejdet på tværs af tavler og kort med etiketter, filtre og træk-og-slip til enhver team-arbejdsgang.
Teamarbejdsområder
Inviter medlemmer til delte arbejdsområder med kontrol over tavlens synlighed, så de rigtige personer ser de rigtige projekter.
Trello import
Migrer eksisterende Trello-tavler direkte ind i Kan for at bevare projekthistorikken uden manuel genindtastning.
Fleksibel autentifikation
Log ind med e-mail/adgangskode eller en af 20+ OAuth-udbydere, herunder Google, GitHub og Microsoft.
Aktivitetssporing
Kortaktivitetslogfiler og kommentartråde gemmer en komplet historik over hver ændring og diskussion på ét sted.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kan
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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