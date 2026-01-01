Kan er en selvhostet open source Kanban-tavle designet til teams, der ønsker fuld kontrol over deres projektdata. Bygget med Next.js og PostgreSQL leverer den den velkendte kort- og tavle-arbejdsgang fra Trello uden prisfastsættelse pr. bruger eller datalåsning. Tavler, kort, etiketter og teamarbejdsområder er alle inkluderet fra starten.

At hoste Kan på din egen VPS betyder, at dine projektdata forbliver private og på infrastruktur, du kontrollerer. Med understøttelse af login med e-mail/adgangskode og over 20 OAuth-udbydere – herunder Google, GitHub og Microsoft – kan dit team begynde at samarbejde uden yderligere opsætning.