Scrypted er en open source-platform til integration af hjemmevideo og en netværksvideooptager (NVR), der forener IP-kameraer på tværs af smart home-økosystemer, herunder HomeKit, Google Home, Alexa og Home Assistant. Dens hardware-accelererede transkodning og plugin-arkitektur leverer live-streams med lav latenstid og pålidelige 24/7-optagelser uden leverandørlåsning.

Scrypted NVR-plugin'et tilføjer kontinuerlig optagelse med AI-drevne smarte detektioner, øjeblikkelige bevægelsesalarmer og en poleret mobil- og desktop-app til fjernovervågning. Selv-hosting på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine optagelser og eliminerer løbende cloud-abonnementsgebyrer.