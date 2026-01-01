Installer Scrypted med installation med ét klik
Højtydende hjemmevideointegrationsplatform og NVR med AI-drevet smarte detektioner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Scrypted
Scrypted er en open source-platform til integration af hjemmevideo og en netværksvideooptager (NVR), der forener IP-kameraer på tværs af smart home-økosystemer, herunder HomeKit, Google Home, Alexa og Home Assistant. Dens hardware-accelererede transkodning og plugin-arkitektur leverer live-streams med lav latenstid og pålidelige 24/7-optagelser uden leverandørlåsning.
Scrypted NVR-plugin'et tilføjer kontinuerlig optagelse med AI-drevne smarte detektioner, øjeblikkelige bevægelsesalarmer og en poleret mobil- og desktop-app til fjernovervågning. Selv-hosting på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine optagelser og eliminerer løbende cloud-abonnementsgebyrer.
Vigtige funktioner i Scrypted
Smarthomeintegration
Stream kameraer til HomeKit, Google Home, Alexa og Home Assistant samtidig fra en enkelt samlet platform.
24/7 NVR-optagelse
Optag hvert kamera døgnet rundt med Scrypted NVR-pluginnet, og gennemse optagelser via intuitiv tidslinjenavigation.
AI-smarte detektioner
Modtag intelligente bevægelses-, person-, køretøjs- og dyrealarmer drevet af maskinlæringsmodeller på enheden.
Hardwareacceleration
Udnyt GPU eller hardware-accelereret videoafkodning til flydende streams med lav latenstid med minimal CPU-belastning.
Pluginøkosystem
Udvid funktionaliteten med hundredvis af fællesskabsplugins, der understøtter kameraer, låse, sensorer og smarthome-enheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Scrypted
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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