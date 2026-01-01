Udrul Keycloak med ét-klik-installation.
Virksomhedsklar open source identitets- og adgangsstyring med understøttelse af SSO, OAuth2 og SAML.
Vælg en VPS-pakke til Keycloak
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Keycloak
Keycloak er en gennemprøvet open source-platform til identitets- og adgangsstyring, udviklet af Red Hat og accepteret i CNCF. Den håndterer single sign-on, multifaktorautentificering, socialt login, LDAP/Active Directory-føderation og rollebaseret adgangskontrol — hvilket eliminerer behovet for at bygge brugerdefinerede autentificeringssystemer til hver applikation, du implementerer.
Selv-hosting af Keycloak på din egen VPS giver dig fuldt ejerskab over følsomme brugerlegitimationsoplysninger og sessionsdata, samtidig med at du undgår priser pr. bruger for cloud IAM-tjenester. Denne implementering bruger PostgreSQL til produktionsklar persistens, hvilket gør den velegnet til at sikre reelle arbejdsbelastninger fra dag ét.
Vigtige funktioner i Keycloak
Single Sign-On
Lad brugere godkende én gang og få adgang til alle tilsluttede applikationer uden at skulle indtaste legitimationsoplysninger igen, hvilket reducerer friktion og forbedrer sikkerhedspositionen.
Multi-faktor godkendelse
Tilføj OTP, WebAuthn og brugerdefinerede autentifikatorer til ethvert loginforløb uden at ændre dine applikationer.
Identitetsmægling
Deleger godkendelse til Google, GitHub, Azure AD eller enhver OIDC/SAML-udbyder, mens du holder din brugerdatabase central.
Brugerføderation
Synkroniser og godkend brugere fra eksisterende LDAP- eller Active Directory-servere uden at migrere mappen.
Finkornet godkendelse
Definer roller, grupper og tilladelser på ressourceniveau på tværs af flere isolerede domæner til multi-tenant-implementeringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Keycloak
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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