Keycloak er en gennemprøvet open source-platform til identitets- og adgangsstyring, udviklet af Red Hat og accepteret i CNCF. Den håndterer single sign-on, multifaktorautentificering, socialt login, LDAP/Active Directory-føderation og rollebaseret adgangskontrol — hvilket eliminerer behovet for at bygge brugerdefinerede autentificeringssystemer til hver applikation, du implementerer.

Selv-hosting af Keycloak på din egen VPS giver dig fuldt ejerskab over følsomme brugerlegitimationsoplysninger og sessionsdata, samtidig med at du undgår priser pr. bruger for cloud IAM-tjenester. Denne implementering bruger PostgreSQL til produktionsklar persistens, hvilket gør den velegnet til at sikre reelle arbejdsbelastninger fra dag ét.