Krayin CRM er et gratis, open source-kundeforholdsstyringsrammeværk bygget på Laravel og Vue.js. Det giver salgsteams en komplet kundelivscyklus-arbejdsbænk — fra leadgenerering og kvalificering gennem pipeline-sporing, tilbudsgivning og eftersalgsaktivitet — uden licens pr. bruger eller leverandørbinding.

Selv-hosting af Krayin på din egen VPS holder hvert lead, hver kontakt, hver e-mailudveksling og hvert omsætningstal inden for infrastruktur, du kontrollerer, og lader udviklere udvide CRM'et gennem Laravel-pakker, brugerdefinerede attributter og REST API'er for at matche den måde, dit team faktisk sælger på.