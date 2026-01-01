Installer Krayin CRM med enkeltklikinstallation.
Open source Laravel CRM til styring af leads, kontakter, pipelines og kundeforhold fra start til slut.
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Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med Krayin CRM
Krayin CRM er et gratis, open source-kundeforholdsstyringsrammeværk bygget på Laravel og Vue.js. Det giver salgsteams en komplet kundelivscyklus-arbejdsbænk — fra leadgenerering og kvalificering gennem pipeline-sporing, tilbudsgivning og eftersalgsaktivitet — uden licens pr. bruger eller leverandørbinding.
Selv-hosting af Krayin på din egen VPS holder hvert lead, hver kontakt, hver e-mailudveksling og hvert omsætningstal inden for infrastruktur, du kontrollerer, og lader udviklere udvide CRM'et gennem Laravel-pakker, brugerdefinerede attributter og REST API'er for at matche den måde, dit team faktisk sælger på.
Vigtige funktioner i Krayin CRM
Visuelle salgspipelines
Træk leads gennem tilpasselige Kanban-stadier, så sælgere og ledere altid kan se aftalestatus med et øjeblik.
Leadstyring
Indfang kundeemner fra webformularer, tildel ejere, score efter kilde, og konverter kvalificerede kundeemner til konti og tilbud.
Brugerdefinerede attributter
Tilføj skræddersyede felter til kundeemner, kontakter, organisationer og tilbud uden at røre ved kode, og tilpas CRM'et til din salgsproces.
Tilbud og produkter
Generer brandede tilbud fra et indbygget produktkatalog med skatte- og rabatregler, og spor dem derefter til en afsluttet handel.
E-mail og aktiviteter
Log opkald, møder og e-mails mod enhver post, med kalendervisninger og opfølgningspåmindelser for at holde gang i aftalerne.
Webformularer og API'er
Udgiv indlejrbare webformularer til opsamling af leads, og brug REST API'et til at synkronisere data med din eksisterende marketingstack.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Krayin CRM
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Anbefalet serverplacering:
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
30-dages tilfredshedsgaranti
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