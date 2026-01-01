LF Edge eKuiper er et Linux Foundation Edge-projekt, der bringer realtidsstrømbehandling og regelbaseret analyse til ressourcebegrænsede edge-enheder. Med et lille fodaftryk på cirka 10 MB indtager den data fra MQTT-mæglere, HTTP-slutpunkter, Kafka, filkilder og dusinvis af andre protokoller, hvorefter den transformerer dem i farten ved hjælp af velkendt SQL-syntaks eller et visuelt træk-og-slip-regelredigeringsprogram.

Selvhosting af eKuiper på din egen VPS giver dig fuld kontrol over hele IoT-analysepipelinen — sensordata, forretningsregler og maskinlæringsudledning forbliver på infrastruktur, du ejer, uden cloud-gebyrer pr. meddelelse og uden opstrøms afhængighed. Denne skabelon samler eKuiper-motoren med den officielle webbaserede manager-brugerflade til visuel strøm- og regeloprettelse.