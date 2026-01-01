Implementer eKuiper med et-klik-installation.
Letvægts SQL- og regelmotor til realtidsstrømanalyse på IoT-data ved kanten.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med eKuiper
LF Edge eKuiper er et Linux Foundation Edge-projekt, der bringer realtidsstrømbehandling og regelbaseret analyse til ressourcebegrænsede edge-enheder. Med et lille fodaftryk på cirka 10 MB indtager den data fra MQTT-mæglere, HTTP-slutpunkter, Kafka, filkilder og dusinvis af andre protokoller, hvorefter den transformerer dem i farten ved hjælp af velkendt SQL-syntaks eller et visuelt træk-og-slip-regelredigeringsprogram.
Selvhosting af eKuiper på din egen VPS giver dig fuld kontrol over hele IoT-analysepipelinen — sensordata, forretningsregler og maskinlæringsudledning forbliver på infrastruktur, du ejer, uden cloud-gebyrer pr. meddelelse og uden opstrøms afhængighed. Denne skabelon samler eKuiper-motoren med den officielle webbaserede manager-brugerflade til visuel strøm- og regeloprettelse.
Vigtige funktioner i eKuiper
SQL-streambehandling
Filtrer, aggreger, sammenføj og transformer realtids-IoT-streams ved hjælp af ANSI SQL-syntaks i stedet for at skrive brugerdefineret Go- eller Java-kode.
Visuel regelmanager
Medfølgende webkonsol giver dig mulighed for at bygge streams, regler og datapipelines via en træk-og-slip-grafeditor uden at røre ved konfigurationsfiler.
MQTT og Kafka indbygget
Førsteklasses konnektorer til MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis og InfluxDB gør tilslutning af industrielle sensorer og meddelelsesmæglere ligetil.
ML-inferens ved kanten
Integrer TensorFlow Lite- og ONNX-modeller direkte i SQL-forespørgsler for at udføre anomalidetektion og klassifikation på streamende sensordata.
Minimalt edge-fodaftryk
Motoren kører på cirka 10 MB hukommelse, så den kan nemt implementeres på letvægts VPS-planer sammen med andre applikationer.
Pluginudvidelsesmulighed
Udvid eKuiper med tilpassede Go-, Python- eller bærbare plugins for at tilføje proprietære kilder, sinks og SQL-funktioner skræddersyet til din arbejdsbyrde.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre eKuiper
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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