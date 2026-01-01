Implementer Meteroid med enkeltklikinstallation.
Open source-prissætning og faktureringsinfrastruktur til SaaS — abonnementer, forbrugsbaseret måling, fakturering og indtægtsanalyse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Meteroid
Meteroid er en open source-faktureringsplatform bygget til moderne SaaS-virksomheder, der har brug for fuld kontrol over, hvordan de prissætter, måler og fakturerer deres kunder. Den håndterer abonnementer, forbrugsbaseret prissætning, hybridplaner, gratis prøveperioder, kuponer og overgangsordninger via en enkelt API og admin-brugerflade, hvilket fjerner behovet for at sammensætte Stripe Billing, en målingstjeneste og et egenudviklet faktureringslag.
Selv-hosting af Meteroid holder kundedata, prislogik og indtægtsregistreringer inden for din egen VPS, uden hændelsesbaserede gebyrer fra tredjepartsfaktureringsleverandører. Implementeringen leveres med PostgreSQL, ClickHouse til analyse af forbrugsdata med høj volumen og Redpanda til event-streaming.
Vigtige funktioner i Meteroid
Abonnementsstyring
Administrer tilbagevendende planer, gratis prøveperioder, opgraderinger, nedgraderinger og grandfathered prissætning via en enkelt admin-brugerflade og REST API.
Forbrugsbaseret måling
Stream produktbegivenheder ind i ClickHouse og fakturer baseret på målte dimensioner såsom API-kald, pladser eller lagerplads med indtagelse på under et sekund.
Automatisk fakturering
Generer forholdsmæssigt nøjagtige fakturaer ved hver faktureringsperiode, og leverer dem via webhooks eller downstream betalingsbehandlere.
Hybrid prismodeller
Kombiner faste gebyrer, gebyrer pr. plads, differentieret brug og engangsposter i den samme plan uden brugerdefineret faktureringskode.
Omsætningsanalyse
Spor MRR, churn, ekspansion og kohortefastholdelse med indbyggede dashboards drevet af dine live faktureringsdata.
Åbne REST- og gRPC-API'er
Integrer Meteroid i dit produkt med førsteklasses REST- og gRPC-API'er, og undgå binding til en lukket faktureringsleverandør.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Meteroid
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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