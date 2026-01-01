Meteroid er en open source-faktureringsplatform bygget til moderne SaaS-virksomheder, der har brug for fuld kontrol over, hvordan de prissætter, måler og fakturerer deres kunder. Den håndterer abonnementer, forbrugsbaseret prissætning, hybridplaner, gratis prøveperioder, kuponer og overgangsordninger via en enkelt API og admin-brugerflade, hvilket fjerner behovet for at sammensætte Stripe Billing, en målingstjeneste og et egenudviklet faktureringslag.

Selv-hosting af Meteroid holder kundedata, prislogik og indtægtsregistreringer inden for din egen VPS, uden hændelsesbaserede gebyrer fra tredjepartsfaktureringsleverandører. Implementeringen leveres med PostgreSQL, ClickHouse til analyse af forbrugsdata med høj volumen og Redpanda til event-streaming.