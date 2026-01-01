Udrul Ryot med ét kliks installation
Selvhostet tracker til medieforbrug, fitnessaktiviteter, bøger og daglige vaner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) er en open source, selvhostet platform til at spore de medier, du forbruger, træningspas du gennemfører, bøger du læser og vaner du opbygger. Den henter metadata fra kilder som TMDB, Audible og OpenLibrary, så du bruger tid på at spore, ikke på at taste.
At hoste Ryot på din egen VPS holder alle dine personlige data private — ingen tredjepartsanalyse, ingen annoncer og ingen risiko for, at en tjeneste lukker ned. Du ejer hver eneste post fra dag ét.
Vigtige funktioner i Ryot
Mediesporing
Log film, tv-serier, anime, manga, podcasts og videospil med automatisk metadata fra TMDB, IGDB og mere.
Fitnesslogning
Registrer træninger og øvelser med sæt, gentagelser og vægte for at spore dine fremskridt over tid.
Bog- og lydbogssporing
Spor læse- og lyttefremskridt med metadata hentet fra OpenLibrary og Audible.
Import og eksport
Migrer data fra Goodreads, Trakt, MyAnimeList og andre populære trackere med indbyggede importører.
APIadgang
Fuld GraphQL API med administratoradgangstokens til at bygge brugerdefinerede integrationer og automatiseringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ryot
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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