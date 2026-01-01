Ryot (Roll Your Own Tracker) er en open source, selvhostet platform til at spore de medier, du forbruger, træningspas du gennemfører, bøger du læser og vaner du opbygger. Den henter metadata fra kilder som TMDB, Audible og OpenLibrary, så du bruger tid på at spore, ikke på at taste.

At hoste Ryot på din egen VPS holder alle dine personlige data private — ingen tredjepartsanalyse, ingen annoncer og ingen risiko for, at en tjeneste lukker ned. Du ejer hver eneste post fra dag ét.