Apprise API er en letvægts REST-mikrotjeneste, der indkapsler Apprise Notifikationsbiblioteket, hvilket giver enhver applikation et enkelt endepunkt til at nå over 120 notifikationsplatforme samtidigt. I stedet for at vedligeholde separate integrationer til Slack, Discord, PagerDuty, e-mail og mobil push i hver tjeneste, du driver, konfigurerer du destinationer én gang i Apprise API og dirigerer notifikationer til dem alle via et enkelt HTTP-kald.

Selv-hosting af Apprise API holder notifikationsroutinglogik og eventuelle følsomme webhook-tokens på din egen infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjepartsaggregator. Den tilstandsbevarende konfigurationstilstand bevarer dine notifikationsendepunkter og skabeloner på tværs af genstarter, mens den indbyggede webgrænseflade lader dig teste og administrere destinationer uden at skrive kode.