Udrul Apprise API med installation med ét klik
Unified REST notifikationsgateway, der sender alarmer til over 120 tjenester, herunder Slack, Discord, e-mail og mobil push.
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Hvad du kan bygge med Apprise API
Apprise API er en letvægts REST-mikrotjeneste, der indkapsler Apprise Notifikationsbiblioteket, hvilket giver enhver applikation et enkelt endepunkt til at nå over 120 notifikationsplatforme samtidigt. I stedet for at vedligeholde separate integrationer til Slack, Discord, PagerDuty, e-mail og mobil push i hver tjeneste, du driver, konfigurerer du destinationer én gang i Apprise API og dirigerer notifikationer til dem alle via et enkelt HTTP-kald.
Selv-hosting af Apprise API holder notifikationsroutinglogik og eventuelle følsomme webhook-tokens på din egen infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjepartsaggregator. Den tilstandsbevarende konfigurationstilstand bevarer dine notifikationsendepunkter og skabeloner på tværs af genstarter, mens den indbyggede webgrænseflade lader dig teste og administrere destinationer uden at skrive kode.
Vigtige funktioner i Apprise API
120+ Notifikationstjenester
Nå Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-mail og dusinvis flere via et enkelt samlet API, og eliminerer behovet for at vedligeholde separate integrationer pr. tjeneste.
Tilstandsbaseret konfiguration
Gem notifikationsslutpunkter og skabeloner vedvarende, så du kan referere til dem med tag på tværs af flere applikationer uden at gentage forbindelsesdetaljer i hver anmodning.
Tagging og Routing
Organiser notifikationsdestinationer i navngivne grupper, og send målrettede advarsler til den rette målgruppe – vagthavende ingeniører, en specifik teamkanal eller alle kanaler på én gang – med en enkelt tagparameter.
Indbygget webgrænseflade
Konfigurer, test og administrer notifikations-slutpunkter via en browserbaseret brugerflade, så ikke-udviklere kan opsætte nye destinationer uden direkte at interagere med REST API'et.
Vedhæftningssupport
Send filer, billeder og loguddrag sammen med notifikationsbeskeder, hvilket gør advarsler mere handlingsrettede ved at inkludere de nødvendige beviser for at diagnosticere og reagere øjeblikkeligt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apprise API
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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