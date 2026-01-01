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Unified REST notifikationsgateway, der sender alarmer til over 120 tjenester, herunder Slack, Discord, e-mail og mobil push.

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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
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1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Apprise API

Apprise API er en letvægts REST-mikrotjeneste, der indkapsler Apprise Notifikationsbiblioteket, hvilket giver enhver applikation et enkelt endepunkt til at nå over 120 notifikationsplatforme samtidigt. I stedet for at vedligeholde separate integrationer til Slack, Discord, PagerDuty, e-mail og mobil push i hver tjeneste, du driver, konfigurerer du destinationer én gang i Apprise API og dirigerer notifikationer til dem alle via et enkelt HTTP-kald.

Selv-hosting af Apprise API holder notifikationsroutinglogik og eventuelle følsomme webhook-tokens på din egen infrastruktur i stedet for at passere gennem en tredjepartsaggregator. Den tilstandsbevarende konfigurationstilstand bevarer dine notifikationsendepunkter og skabeloner på tværs af genstarter, mens den indbyggede webgrænseflade lader dig teste og administrere destinationer uden at skrive kode.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Apprise API

120+ Notifikationstjenester

Nå Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, e-mail og dusinvis flere via et enkelt samlet API, og eliminerer behovet for at vedligeholde separate integrationer pr. tjeneste.

Tilstandsbaseret konfiguration

Gem notifikationsslutpunkter og skabeloner vedvarende, så du kan referere til dem med tag på tværs af flere applikationer uden at gentage forbindelsesdetaljer i hver anmodning.

Tagging og Routing

Organiser notifikationsdestinationer i navngivne grupper, og send målrettede advarsler til den rette målgruppe – vagthavende ingeniører, en specifik teamkanal eller alle kanaler på én gang – med en enkelt tagparameter.

Indbygget webgrænseflade

Konfigurer, test og administrer notifikations-slutpunkter via en browserbaseret brugerflade, så ikke-udviklere kan opsætte nye destinationer uden direkte at interagere med REST API'et.

Vedhæftningssupport

Send filer, billeder og loguddrag sammen med notifikationsbeskeder, hvilket gør advarsler mere handlingsrettede ved at inkludere de nødvendige beviser for at diagnosticere og reagere øjeblikkeligt.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apprise API

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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