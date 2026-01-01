Udrul NodeBB med ét kliks installation
Moderne Node.js diskussionsplatform med realtidsstreamende diskussioner, øjeblikkelige notifikationer og et rigt plugin-økosystem.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med NodeBB
NodeBB er en næstegenerations fællesskabsforumplatform bygget på Node.js og WebSockets, der leverer realtidsdiskussioner, der føles tættere på et chatprogram end en traditionel opslagstavle. Med over 15.000 GitHub-stjerner er det betroet af softwareprojekter, uddannelsesinstitutioner, spilfællesskaber og virksomheder til diskussion, support og vidensdeling.
Selv-hosting af NodeBB på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine fællesskabsdata, fjerner brugergebyrer og lader dig tilpasse platformen med hundredvis af fællesskabsplugins – alt understøttet af PostgreSQL for pålidelig, skalerbar lagring.
Vigtige funktioner i NodeBB
Realtidsdiskussioner
WebSocket-drevet streaming leverer nye indlæg, svar og notifikationer øjeblikkeligt uden sideopdateringer, hvilket holder samtalerne flydende naturligt.
Pluginøkosystem
Hundredvis af fællesskabsplugins tilføjer SSO, gamification, integrationer og tilpassede funktioner, så du kan skræddersy forummet til dit fællesskabs præcise behov.
Moderationsværktøjer
Indbygget omdømmesystem, opslagskøer og omfattende moderationskontroller hjælper dig med at opretholde et sundt fællesskab med minimal manuel indsats.
Mobilvenlige temaer
Responsive og tilpasselige temaer sikrer, at medlemmer får en god oplevelse på desktop og mobil uden yderligere konfiguration.
SSO og Socialt login
Integrer med eksisterende identitetsudbydere via SSO-plugins, så fællesskabsmedlemmer kan logge ind med deres eksisterende konti, og du opretholder centraliseret brugeradministration.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NodeBB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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