NodeBB er en næstegenerations fællesskabsforumplatform bygget på Node.js og WebSockets, der leverer realtidsdiskussioner, der føles tættere på et chatprogram end en traditionel opslagstavle. Med over 15.000 GitHub-stjerner er det betroet af softwareprojekter, uddannelsesinstitutioner, spilfællesskaber og virksomheder til diskussion, support og vidensdeling.

Selv-hosting af NodeBB på din VPS giver dig fuldt ejerskab over dine fællesskabsdata, fjerner brugergebyrer og lader dig tilpasse platformen med hundredvis af fællesskabsplugins – alt understøttet af PostgreSQL for pålidelig, skalerbar lagring.