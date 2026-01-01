Spice er en open source-data- og AI-infrastruktur-runtime, der kombinerer fødereret SQL-forespørgsel, vektorsøgning og LLM-inferens i en enkelt Rust-proces. Bygget på Apache DataFusion, Arrow og DuckDB, forbinder den til snesevis af kilder – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka og mere – og materialiserer varme data lokalt til sub-sekund-analyse ved siden af din applikation.

Selv-hosting af Spice på din egen VPS giver AI-agenter og RAG-pipelines et enkelt SQL- og HTTP-slutpunkt over fødererede data uden cloud-gebyrer pr. forespørgsel eller afsendelse af følsomme optegnelser til en administreret tjeneste. Datasæt, accelerationer, indlejringer og modeller er alle deklareret i et enkelt spicepod.yaml-manifest.