Udrul Spice AI med étkliksinstallation
Bærbar Rust-baseret SQL-forespørgsels-, søge- og LLM-inferensmotor til databaserede AI-agenter.
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Hvad du kan bygge med Spice AI
Spice er en open source-data- og AI-infrastruktur-runtime, der kombinerer fødereret SQL-forespørgsel, vektorsøgning og LLM-inferens i en enkelt Rust-proces. Bygget på Apache DataFusion, Arrow og DuckDB, forbinder den til snesevis af kilder – Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka og mere – og materialiserer varme data lokalt til sub-sekund-analyse ved siden af din applikation.
Selv-hosting af Spice på din egen VPS giver AI-agenter og RAG-pipelines et enkelt SQL- og HTTP-slutpunkt over fødererede data uden cloud-gebyrer pr. forespørgsel eller afsendelse af følsomme optegnelser til en administreret tjeneste. Datasæt, accelerationer, indlejringer og modeller er alle deklareret i et enkelt spicepod.yaml-manifest.
Vigtige funktioner i Spice AI
Fødereret SQL-motor
Forespørg Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks og snesevis af andre kilder samlet gennem et enkelt Apache DataFusion-drevet SQL-slutpunkt.
Lokal dataacceleration
Materialiser varme datasæt i Arrow, DuckDB eller SQLite ved siden af din applikation for at betjene analytiske forespørgsler med millisekunds latenstid.
Indbygget LLM inference
Kør open-weight chat- og indlejringsmodeller via en OpenAI-kompatibel HTTP API direkte inde i runtime, ingen separat modelserver påkrævet.
AI-søgning og RAG
Kombiner vektorlighedssøgning med SQL-filtre i én forespørgsel til at drive retrieval-augmented generation baseret på dine live driftsdata.
Arrow Flight gRPC
Stream store resultatsæt til analyseklienter med nul-kopi Apache Arrow over Flight for høj-gennemstrømnings dataadgang sammen med REST API'et.
Deklarative spicepods
Definer datasæt, accelerationer, modeller og opdateringsplaner i et enkelt YAML-manifest, der er versionskontrollerbart og reproducerbart på tværs af miljøer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Spice AI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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