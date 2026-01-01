Udrul TeamMapper med enkeltklikinstallation
Selvhostet mindmappingværktøj til realtidssamarbejde for teams til at brainstorme, planlægge og strukturere idéer sammen.
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Hvad du kan bygge med TeamMapper
TeamMapper er en open source mindmap-applikation, der lader teams oprette, dele og redigere mindmaps sammen i realtid over WebSockets. Bygget som en efterfølger til det udgåede mindmapp-projekt fokuserer den på samarbejde uden at kræve brugerkonti — del et link med visnings- eller redigeringstilladelser, og teammedlemmer kan straks deltage i sessionen.
Selv-hosting af TeamMapper på din egen VPS holder brainstormingsessioner, projektplaner og teamviden udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Som standard slettes mindmaps automatisk efter 30 dage for at overholde GDPR, og det konfigurerbare opbevaringsvindue lader teams i regulerede miljøer tilpasse privatlivsadfærden til deres egne politikker uden at være afhængige af en tredjeparts SaaS-udbyder.
Vigtige funktioner i TeamMapper
Realtidssamarbejde
WebSocket-baserede sessioner lader flere teammedlemmer redigere det samme mindmap samtidig, hvor ændringer vises øjeblikkeligt for alle, der er forbundet til mindmappet.
Ingen kontodeling
Del et mindmap med et link eller en QR-kode med enten visnings- eller redigeringstilladelser – gæster kan deltage uden at oprette en konto eller logge ind.
Omfattende nodetilpasning
Tilføj billeder, ikoner, farver, skrifttypestile og hyperlinks til noder for at omdanne flade skitser til visuelt strukturerede diagrammer, der er egnet til præsentationer.
Import og Eksport
Flyt mindmaps ind og ud af TeamMapper ved hjælp af JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- eller PNG-formater til deling med interessenter eller offline arkivering.
GDPR-venlige standardindstillinger
Mindmaps slettes automatisk efter en konfigurerbar opbevaringsperiode (som standard 30 dage), hvilket hjælper teams med at opfylde databeskyttelseskrav uden manuel oprydning.
Fortryd og Genveje
Fuld fortryd/gentag-historik og et omfattende sæt tastaturgenveje holder editoren hurtig for superbrugere, der bygger store eller dybt indlejrede mindmaps.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TeamMapper
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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