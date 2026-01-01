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Selvhostet mindmappingværktøj til realtidssamarbejde for teams til at brainstorme, planlægge og strukturere idéer sammen.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
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Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med TeamMapper

TeamMapper er en open source mindmap-applikation, der lader teams oprette, dele og redigere mindmaps sammen i realtid over WebSockets. Bygget som en efterfølger til det udgåede mindmapp-projekt fokuserer den på samarbejde uden at kræve brugerkonti — del et link med visnings- eller redigeringstilladelser, og teammedlemmer kan straks deltage i sessionen.

Selv-hosting af TeamMapper på din egen VPS holder brainstormingsessioner, projektplaner og teamviden udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Som standard slettes mindmaps automatisk efter 30 dage for at overholde GDPR, og det konfigurerbare opbevaringsvindue lader teams i regulerede miljøer tilpasse privatlivsadfærden til deres egne politikker uden at være afhængige af en tredjeparts SaaS-udbyder.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i TeamMapper

Realtidssamarbejde

WebSocket-baserede sessioner lader flere teammedlemmer redigere det samme mindmap samtidig, hvor ændringer vises øjeblikkeligt for alle, der er forbundet til mindmappet.

Ingen kontodeling

Del et mindmap med et link eller en QR-kode med enten visnings- eller redigeringstilladelser – gæster kan deltage uden at oprette en konto eller logge ind.

Omfattende nodetilpasning

Tilføj billeder, ikoner, farver, skrifttypestile og hyperlinks til noder for at omdanne flade skitser til visuelt strukturerede diagrammer, der er egnet til præsentationer.

Import og Eksport

Flyt mindmaps ind og ud af TeamMapper ved hjælp af JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- eller PNG-formater til deling med interessenter eller offline arkivering.

GDPR-venlige standardindstillinger

Mindmaps slettes automatisk efter en konfigurerbar opbevaringsperiode (som standard 30 dage), hvilket hjælper teams med at opfylde databeskyttelseskrav uden manuel oprydning.

Fortryd og Genveje

Fuld fortryd/gentag-historik og et omfattende sæt tastaturgenveje holder editoren hurtig for superbrugere, der bygger store eller dybt indlejrede mindmaps.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre TeamMapper

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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