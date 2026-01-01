TeamMapper er en open source mindmap-applikation, der lader teams oprette, dele og redigere mindmaps sammen i realtid over WebSockets. Bygget som en efterfølger til det udgåede mindmapp-projekt fokuserer den på samarbejde uden at kræve brugerkonti — del et link med visnings- eller redigeringstilladelser, og teammedlemmer kan straks deltage i sessionen.

Selv-hosting af TeamMapper på din egen VPS holder brainstormingsessioner, projektplaner og teamviden udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer. Som standard slettes mindmaps automatisk efter 30 dage for at overholde GDPR, og det konfigurerbare opbevaringsvindue lader teams i regulerede miljøer tilpasse privatlivsadfærden til deres egne politikker uden at være afhængige af en tredjeparts SaaS-udbyder.