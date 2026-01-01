VueTorrent er en open source-webbrugerfladeerstatning til qBittorrent, bygget med Vue 3 og Vuetify af et aktivt fællesskab af bidragydere. Den erstatter den forældede standard qBittorrent-grænseflade med en hurtig, responsiv enkelt-side-applikation designet til at føles indbygget på både desktopbrowsere og mobile enheder, inklusive installation som en Progressive Web App.

Denne implementering samler VueTorrent med LinuxServer qBittorrent-imaget via en officielt understøttet Docker-mod, så en enkelt container leverer både BitTorrent-motoren og den moderne grænseflade. Selv-hosting på en VPS giver altid-aktiv seeding, datacenterbåndbredde og fuld kompatibilitet med arr-automatiseringsstakken via den standard qBittorrent WebAPI.