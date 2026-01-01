Udrul VueTorrent med enkeltklikinstallation
Moderne Vue.js Web UI til qBittorrent med et poleret mobilvenligt design og rige funktioner til torrentstyring.
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Hvad du kan bygge med VueTorrent
VueTorrent er en open source-webbrugerfladeerstatning til qBittorrent, bygget med Vue 3 og Vuetify af et aktivt fællesskab af bidragydere. Den erstatter den forældede standard qBittorrent-grænseflade med en hurtig, responsiv enkelt-side-applikation designet til at føles indbygget på både desktopbrowsere og mobile enheder, inklusive installation som en Progressive Web App.
Denne implementering samler VueTorrent med LinuxServer qBittorrent-imaget via en officielt understøttet Docker-mod, så en enkelt container leverer både BitTorrent-motoren og den moderne grænseflade. Selv-hosting på en VPS giver altid-aktiv seeding, datacenterbåndbredde og fuld kompatibilitet med arr-automatiseringsstakken via den standard qBittorrent WebAPI.
Vigtige funktioner i VueTorrent
Vue 3 Web UI
Enkeltsidet grænseflade bygget på Vue 3 og Vuetify erstatter den forældede standard qBittorrent UI med flydende navigation og liveopdateringer.
Mobil og PWA-klar
Responsivt layout fungerer på telefoner og tablets og kan installeres som en Progressive Web App for en oplevelse, der føles indbygget.
Lyse og mørke temaer
Indbyggede lyse og mørke temaer med konfigurerbare dashboardkolonner lader dig tilpasse, hvilke torrentegenskaber der er synlige med et øjeblik.
Tastaturgenveje
Førsteklasses tastaturgenveje, herunder multivælg, søgefokus og dialogafvisning, fremskynder den daglige torrentadministration.
Fuld qBittorrent API
Bruger den standard qBittorrent WebAPI, så Sonarr, Radarr, Lidarr og andre arr-værktøjer fungerer uden yderligere konfiguration.
Samlet Backend
Leveres som et Docker-mod oven på LinuxServer qBittorrent, så en enkelt container leverer både torrentmotoren og den moderne UI.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre VueTorrent
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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