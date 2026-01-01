Implementer Zen med enkeltklikinstallation
Minimalistisk selvhostet notetagning-app med markdown-understøttelse, BM25 fuldtekstsøgning og offline PWA-adgang.
Vælg en VPS-pakke til Zen
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Zen
Zen er en minimalistisk, selvhostet notatapplikation, bygget som en enkelt letvægts Go-binær, der kun bruger omkring 20 MB hukommelse. Noter gemmes som markdown i SQLite med BM25 fuldtekstsøgning, tag-baseret organisering, kodeblokssyntaksfremhævning og tastaturgenveje til hurtig navigation.
Selvhosting af Zen på en VPS holder alle noter private på din egen infrastruktur uden cloud-synkroniseringsgebyrer eller tredjepartsadgang. Offline PWA-understøttelsen betyder, at noter er tilgængelige selv uden en internetforbindelse, og det minimale ressourcefodaftryk gør, at Zen kan køre komfortabelt sammen med andre tjenester på en lille VPS.
Vigtige funktioner i Zen
Markdown-noter
Skriv noter i standard Markdown med understøttelse af kodeblokke, formateringsgenveje og en ren forhåndsvisningstilstand.
BM25 fuldtekstsøgning
Find noter øjeblikkeligt ved hjælp af BM25-rangeret fuldtekstsøgning, der returnerer de mest relevante resultater først.
Tagorganisering
Organiser noter med tags til fleksibel kategorisering uden stive mappehierarkier.
Offline PWA
Installer Zen som en Progressive Web App for offline adgang til dine noter uden internetforbindelse.
Minimalt ressourceforbrug
Bygget som en enkelt Go-binærfil, der bruger ~20 MB RAM, kører Zen effektivt selv på den mindste VPS sammen med andre tjenester.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Zen
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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