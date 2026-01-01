Zen er en minimalistisk, selvhostet notatapplikation, bygget som en enkelt letvægts Go-binær, der kun bruger omkring 20 MB hukommelse. Noter gemmes som markdown i SQLite med BM25 fuldtekstsøgning, tag-baseret organisering, kodeblokssyntaksfremhævning og tastaturgenveje til hurtig navigation.

Selvhosting af Zen på en VPS holder alle noter private på din egen infrastruktur uden cloud-synkroniseringsgebyrer eller tredjepartsadgang. Offline PWA-understøttelsen betyder, at noter er tilgængelige selv uden en internetforbindelse, og det minimale ressourcefodaftryk gør, at Zen kan køre komfortabelt sammen med andre tjenester på en lille VPS.