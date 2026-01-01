Installer Komga med ét-klik-installation.
Selvhostet medieserver til tegneserier, manga, magasiner og e-bøger med understøttelse af OPDS, Kobo Sync og KOReader Sync.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Komga
Komga er en open source-medieserver, der er formålsbygget til tegneserier, manga, BD'er, magasiner og e-bøger. Den scanner dit bibliotek af CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- og andre arkivformater, udtrækker metadata, genererer miniaturebilleder og eksponerer alt via en hurtig web-læser plus OPDS-, Kobo Sync- og KOReader Sync-feeds til native apps og e-ink-enheder.
Selv-hosting af Komga på din VPS forvandler enhver mappe med tegneserie- og manga-filer til et privat, mobilvenligt bibliotek, som du kan læse hvor som helst fra — på nettet, på en Kobo- eller KOReader e-ink-enhed eller via OPDS-kompatible apps som Panels, Chunky og KyBook. Der er ingen abonnementsgebyrer, ingen DRM, og ingen platform bestemmer, hvad der bliver i dit bibliotek.
Vigtige funktioner i Komga
Tegneserier og e-bogsformater
Håndterer CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB og PDF nativt, med metadataudtræk fra ComicInfo.xml, EPUB OPF og ComicRack-tags.
Indbygget weblæser
Hurtig, responsiv weblæser med dobbeltsidetilstand, layouts til bredde- og højdetilpasning og synkronisering af læsefremskridt på tværs af enheder.
OPDS feeds
OPDS v1- og v2-endepunkter gør Komga kompatibel med native læsere som Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader og snesevis af andre ud af boksen.
Kobo og KOReader synkronisering
Native Kobo Sync og KOReader Sync support skubber nyt indhold og husker læsepositionen på e-ink enheder uden manuel sideloading af filer.
Automatiske biblioteksscanninger
Live filsystemovervågning plus planlagte scanninger holder biblioteket synkroniseret, når du lægger nye tegneserie- og e-bogfiler ind i datamappen.
Multi-bruger og deling
Brugerbaserede biblioteker, aldersbegrænsninger og skrivebeskyttede delingsroller lader familier eller læsegrupper dele én server uden at forstyrre hinanden.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Komga
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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