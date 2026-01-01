Komga er en open source-medieserver, der er formålsbygget til tegneserier, manga, BD'er, magasiner og e-bøger. Den scanner dit bibliotek af CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- og andre arkivformater, udtrækker metadata, genererer miniaturebilleder og eksponerer alt via en hurtig web-læser plus OPDS-, Kobo Sync- og KOReader Sync-feeds til native apps og e-ink-enheder.

Selv-hosting af Komga på din VPS forvandler enhver mappe med tegneserie- og manga-filer til et privat, mobilvenligt bibliotek, som du kan læse hvor som helst fra — på nettet, på en Kobo- eller KOReader e-ink-enhed eller via OPDS-kompatible apps som Panels, Chunky og KyBook. Der er ingen abonnementsgebyrer, ingen DRM, og ingen platform bestemmer, hvad der bliver i dit bibliotek.