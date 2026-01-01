Udrul TaxHacker med én-kliks-installation
Selvhostet AI-regnskabsværktøj, der automatisk udtrækker data fra kvitteringer og fakturaer til freelancere og små virksomheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med TaxHacker
TaxHacker er en open source, AI-drevet regnskabsapplikation bygget til freelancere, indiehackere og små virksomheder. Den eliminerer manuel dataindtastning ved at bruge store sprogmodeller til automatisk at udtrække beløb, datoer, forhandlere, skattedata og varelinjer fra uploadede kvitteringer og fakturaer.
I modsætning til SaaS-regnskabsværktøjer kører TaxHacker udelukkende på din egen infrastruktur — dine finansielle dokumenter forlader aldrig din server. Den understøtter 170+ verdensvalutaer med automatisk historisk valutakurskonvertering, fungerer med OpenAI, Google Gemini, Mistral eller lokale modeller via Ollama, og lader dig oprette brugerdefinerede kategorier og AI-prompts skræddersyet til dine specifikke forretningsarbejdsgange.
Vigtige funktioner i TaxHacker
AI Dokumentekstraktion
Parser automatisk kvitteringer og fakturaer for at udtrække beløb, datoer, forhandlere og skattedata uden manuel indtastning.
Understøttelse af flere valutaer
Sporer transaktioner på tværs af over 170 valutaer og 14 kryptovalutaer med automatisk konvertering af historiske valutakurser.
Fleksible LLM-udbydere
Fungerer med OpenAI, Google Gemini, Mistral eller lokale modeller som Ollama – vælg den udbyder, der passer til dine behov for privatliv og omkostninger.
Brugerdefinerede Kategorier
Opret personlige kategorier, projekter og felter med tilpassede AI-prompts, der er skræddersyet til dine specifikke forretningsarbejdsgange.
Fuld datakontrol
Alle finansielle dokumenter forbliver på din egen server – ingen tredjepartstjenester ser nogensinde dine følsomme forretningsdata.
Masseoperationer
Avanceret filtrering, fuldtekstsøgning, masseoperationer og dataeksport gør forberedelsen til skattesæsonen ligetil.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TaxHacker
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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