TaxHacker er en open source, AI-drevet regnskabsapplikation bygget til freelancere, indiehackere og små virksomheder. Den eliminerer manuel dataindtastning ved at bruge store sprogmodeller til automatisk at udtrække beløb, datoer, forhandlere, skattedata og varelinjer fra uploadede kvitteringer og fakturaer.

I modsætning til SaaS-regnskabsværktøjer kører TaxHacker udelukkende på din egen infrastruktur — dine finansielle dokumenter forlader aldrig din server. Den understøtter 170+ verdensvalutaer med automatisk historisk valutakurskonvertering, fungerer med OpenAI, Google Gemini, Mistral eller lokale modeller via Ollama, og lader dig oprette brugerdefinerede kategorier og AI-prompts skræddersyet til dine specifikke forretningsarbejdsgange.