Implementer mange noter med et-klik-installation
Open source Markdown-notat-app med bokse, fuldtekstsøgning og flerbrugersamarbejde.
Vælg en VPS-pakke til Many Notes
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Many Notes
Many Notes er et selvhostet Markdown-notatprogram, der lader dig organisere dine tanker i hvelver — fleksible beholdere, der holder relaterede filer samlet eller adskilt, afhængigt af hvordan du foretrækker at arbejde. Noter gemmes både i en database og på filsystemet, hvilket giver dig fuldt ejerskab og portabilitet af dit indhold uden at være bundet til et proprietært format.
Ud over grundlæggende notatskrivning understøtter Many Notes flere brugere med autentificering, hvelvdeling til teamsamarbejde, real-time broadcasting, backlinks og tags til at forbinde relaterede noter, og hurtig fuldtekstsøgning drevet af Typesense. OAuth-login via GitHub, Google, GitLab og andre udbydere gør adgangsstyring fleksibel for både enkeltpersoner og teams.
Vigtige funktioner i Many Notes
Boksorganisering
Gruppér noter i separate bokse eller behold alt i én – hver boks er en bærbar mappe, der giver dig fuld kontrol over din filstruktur.
Fuldtekstsøgning
Hurtig, fejltolerant søgning drevet af Typesense lader dig finde enhver note øjeblikkeligt på tværs af alle dine bokse.
Flerbrugersamarbejde
Inviter andre registrerede brugere til at få adgang til dine bokse og samarbejde om noter i realtid med live-opdaterende grænseflader.
OAuth loginsupport
Godkend med GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack og andre OAuth-udbydere for fleksibel, adgangskodefri adgangsstyring.
Avanceret Markdown-editor
Avanceret editor med automatisk lagring, skabeloner, backlinks, tags og PDF-eksport holder din skrivearbejdsgang uforstyrret.
Progressiv Webapp
Installer Many Notes som en PWA for en indbygget app-lignende oplevelse på desktop og mobil, inklusive offline-venlig navigation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Many Notes
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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