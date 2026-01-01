Many Notes er et selvhostet Markdown-notatprogram, der lader dig organisere dine tanker i hvelver — fleksible beholdere, der holder relaterede filer samlet eller adskilt, afhængigt af hvordan du foretrækker at arbejde. Noter gemmes både i en database og på filsystemet, hvilket giver dig fuldt ejerskab og portabilitet af dit indhold uden at være bundet til et proprietært format.

Ud over grundlæggende notatskrivning understøtter Many Notes flere brugere med autentificering, hvelvdeling til teamsamarbejde, real-time broadcasting, backlinks og tags til at forbinde relaterede noter, og hurtig fuldtekstsøgning drevet af Typesense. OAuth-login via GitHub, Google, GitLab og andre udbydere gør adgangsstyring fleksibel for både enkeltpersoner og teams.