Installer Wizarr med ét klik.
Invitations- og brugerstyringssystem til Plex, Jellyfin og Emby med guidet onboarding og adgangskontrol.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Wizarr
Wizarr er et selvhostet invitations- og brugerstyringssystem til Plex-, Jellyfin- og Emby-medieservere. Det genererer sikre, delbare invitationslinks med konfigurerbare udløbsdatoer, adgangsbegrænsninger til biblioteker og kontovarighedsgrænser, og guider derefter nye brugere gennem et guidet onboarding-flow for hurtigt at blive forbundet.
At selvhoste Wizarr sammen med din medieserver giver dig finkornet kontrol over, hvem der har adgang, og hvor længe, uden manuelt at skulle administrere brugerkonti i hver medieservers adminpanel. Invitationssporing, sessionsstyring og massemedlemsværktøjer gør administration af et delt mediebibliotek praktisk i enhver skala.
Vigtige funktioner i Wizarr
Invitationslinks
Generer unikke invitations-URL'er med udløbsdatoer og brugsgrænser for at dele kontrolleret adgang til din medieserver.
Biblioteksbegrænsninger
Begræns inviterede brugere til specifikke biblioteker, så gæster kun får adgang til indhold, du udtrykkeligt har delt med dem.
Guidet brugeronboarding
Nye inviterede følger en trin-for-trin opsætningsguide, der guider dem igennem at oprette en konto og forbinde deres medieapp.
Multiserversupport
Administrer brugere på tværs af Plex-, Jellyfin- og Emby-servere fra et enkelt Wizarr-kontrolpanel.
Invitationssporing
Overvåg hvilke invitationer der er blevet brugt, hvornår og af hvem for at holde din medlemsliste nøjagtig og opdateret.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wizarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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