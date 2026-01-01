Wizarr er et selvhostet invitations- og brugerstyringssystem til Plex-, Jellyfin- og Emby-medieservere. Det genererer sikre, delbare invitationslinks med konfigurerbare udløbsdatoer, adgangsbegrænsninger til biblioteker og kontovarighedsgrænser, og guider derefter nye brugere gennem et guidet onboarding-flow for hurtigt at blive forbundet.

At selvhoste Wizarr sammen med din medieserver giver dig finkornet kontrol over, hvem der har adgang, og hvor længe, uden manuelt at skulle administrere brugerkonti i hver medieservers adminpanel. Invitationssporing, sessionsstyring og massemedlemsværktøjer gør administration af et delt mediebibliotek praktisk i enhver skala.