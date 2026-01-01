Firefly III er guldstandarden inden for selvhostet personlig økonomistyring. Den tilbyder en omfattende platform til at spore din indkomst, udgifter og budgetter med præcisionen fra professionel regnskabssoftware. Dobbelt bogføringssystemet registrerer hver transaktion med fuld kilde- og destinationskontekst, hvilket skaber en nøjagtig hovedbog, du kan revidere når som helst.

Ved at selvhoste på din egen VPS eliminerer du risikoen for at dele følsomme finansielle data med tredjepartsaggregatorer, hvilket sikrer, at din nettoværdi, forbrugsvaner og kontosaldi forbliver strengt fortrolige uden abonnementsgebyrer og uden datamining.