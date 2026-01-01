Installer Firefly III i en ét-klik-installation.
Tag fuld kontrol over din personlige økonomi med et sikkert, selvhostet dobbelt bogføringssystem.
Vælg en VPS-pakke til Firefly III
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Firefly III
Firefly III er guldstandarden inden for selvhostet personlig økonomistyring. Den tilbyder en omfattende platform til at spore din indkomst, udgifter og budgetter med præcisionen fra professionel regnskabssoftware. Dobbelt bogføringssystemet registrerer hver transaktion med fuld kilde- og destinationskontekst, hvilket skaber en nøjagtig hovedbog, du kan revidere når som helst.
Ved at selvhoste på din egen VPS eliminerer du risikoen for at dele følsomme finansielle data med tredjepartsaggregatorer, hvilket sikrer, at din nettoværdi, forbrugsvaner og kontosaldi forbliver strengt fortrolige uden abonnementsgebyrer og uden datamining.
Vigtige funktioner i Firefly III
Dobbeltbogføring
Sikre finansiel nøjagtighed med et professionelt system, der sporer hver eneste øre på tværs af flere konti.
Avanceret budgettering
Opsæt komplekse månedlige eller årlige budgetter, og modtag visuelle indikatorer, når du nærmer dig dine grænser.
Automatiseringsregler
Spar tid ved at oprette brugerdefinerede regler, der automatisk kategoriserer og tagger transaktioner baseret på beskrivelser eller beløb.
Detaljeret rapportering
Generer indsigtsfulde diagrammer og grafer for at visualisere din nettoværdi, forbrugsmønstre og økonomisk vækst over tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Firefly III
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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