Udrul Dragonfly med enkeltklikinstallation.
Højtydende, Redis-kompatibelt hukommelsesbaseret datalager udviklet til moderne hardware for at levere op til 25 gange højere gennemløb end Redis.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dragonfly
Dragonfly er et moderne in-memory datalager, der er fuldt kompatibelt med Redis- og Memcached-API'erne, hvilket betyder, at enhver eksisterende applikation, der bruger Redis, kan skifte til Dragonfly ved kun at ændre forbindelsesstrengen. Bygget fra bunden til multi-core CPU'er ved hjælp af en shared-nothing thread-per-core arkitektur, leverer Dragonfly op til 25× mere gennemløb end Redis på den samme hardware, samtidig med at den bruger betydeligt mindre hukommelse til det samme datasæt.
Selv-hosting af Dragonfly giver dine applikationer en højtydende cache og datastruktur-lager uden omkostninger pr. operation eller forbindelsesbegrænsninger. Den indbyggede HTTP-administrationskonsol giver servermålinger og diagnostik, der er tilgængelig fra enhver browser, samt fuld kompatibilitet med Redis CLI og ethvert Redis-klientbibliotek.
Vigtige funktioner i Dragonfly
Redis API-kompatibel
Fungerer som en Redis-erstatning – enhver app, der bruger et Redis-klientbibliotek, fungerer med Dragonfly ved blot at ændre forbindelsesstrengen.
25× Redis Gennemstrømning
Flertrådet shared-nothing-arkitektur udnytter alle CPU-kerner fuldt ud og leverer op til 25 gange flere operationer i sekundet end enkelttrådet Redis på den samme hardware.
Lavere hukommelsesforbrug
Nye datastrukturimplementeringer reducerer hukommelsesforbruget med op til 30% sammenlignet med Redis for det samme datasæt, hvilket lader dig gemme mere data på en mindre VPS.
Indbygget Admin-konsol
HTTP-administrationsgrænsefladen på den samme port giver serverstatistik, hukommelsesforbrug og diagnostik, der er tilgængelig direkte fra en browser.
Memcachedkompatibel
Accepterer Memcached tekstprotokolkommandoer ud over Redis-kommandoer, hvilket gør den til en direkte erstatning for begge cachesystemer samtidigt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dragonfly
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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