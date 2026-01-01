Dragonfly er et moderne in-memory datalager, der er fuldt kompatibelt med Redis- og Memcached-API'erne, hvilket betyder, at enhver eksisterende applikation, der bruger Redis, kan skifte til Dragonfly ved kun at ændre forbindelsesstrengen. Bygget fra bunden til multi-core CPU'er ved hjælp af en shared-nothing thread-per-core arkitektur, leverer Dragonfly op til 25× mere gennemløb end Redis på den samme hardware, samtidig med at den bruger betydeligt mindre hukommelse til det samme datasæt.

Selv-hosting af Dragonfly giver dine applikationer en højtydende cache og datastruktur-lager uden omkostninger pr. operation eller forbindelsesbegrænsninger. Den indbyggede HTTP-administrationskonsol giver servermålinger og diagnostik, der er tilgængelig fra enhver browser, samt fuld kompatibilitet med Redis CLI og ethvert Redis-klientbibliotek.