Coral er den open source-kommentarplatform, der er bygget af Vox Media for at drive sundere diskussioner på stedet for nyhedsorganisationer, udgivere og indholdsskabere. Den erstatter tredjeparts kommentar-widgets med et selvhostet system designet omkring virkeligheden ved at drive et fællesskab: store moderationsarbejdsbyrder, fjendtlige aktører og behovet for at holde publikumsdata inden for din egen infrastruktur.

Coral, der er betroet af mere end 500 nyhedsredaktioner i 28 lande, herunder The Washington Post og The Financial Times, kombinerer en hurtig, tilgængelig læseroplevelse med et moderationsværktøjssæt, der er specialbygget til redaktionelle teams. Selvhosting på din egen VPS holder læseridentiteter, kommentarhistorik og engagement-signaler under din fulde kontrol i stedet for en tredjeparts SaaS.