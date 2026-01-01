Udrul Coral Talk med et-klik-installation
Open source-kommentarplatform fra Vox Media, der gentænker diskussion og moderering på sitet for nyhedsredaktioner.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Coral Talk
Coral er den open source-kommentarplatform, der er bygget af Vox Media for at drive sundere diskussioner på stedet for nyhedsorganisationer, udgivere og indholdsskabere. Den erstatter tredjeparts kommentar-widgets med et selvhostet system designet omkring virkeligheden ved at drive et fællesskab: store moderationsarbejdsbyrder, fjendtlige aktører og behovet for at holde publikumsdata inden for din egen infrastruktur.
Coral, der er betroet af mere end 500 nyhedsredaktioner i 28 lande, herunder The Washington Post og The Financial Times, kombinerer en hurtig, tilgængelig læseroplevelse med et moderationsværktøjssæt, der er specialbygget til redaktionelle teams. Selvhosting på din egen VPS holder læseridentiteter, kommentarhistorik og engagement-signaler under din fulde kontrol i stedet for en tredjeparts SaaS.
Vigtige funktioner i Coral Talk
Moderationsværktøjssæt
Filtrer og godkend kommentarer i stor skala med reaktionskøer, forbudte ordlister, flagging af mistænkelige ord og moderationsindstillinger pr. historie, designet til redaktionelle teams.
Spørgsmål og svar og livechat
Skift en historie til Spørgsmål og svar- eller livechat-tilstand for at afholde ekspertledede sessioner, diskussioner om breaking news eller strukturerede læserinterviews.
Forfatterengagement
Fremhævede kommentarer, reporterbadges og inline personalekommentarer lader journalister fremhæve de bedste bidrag og svare læsere direkte i tråden.
Single sign-on
Integrer Coral i dit eksisterende identitetslag med JWT-baseret SSO, OAuth-udbydere eller lokale konti, så læsere kan genbruge deres sidelogin.
Privatliv og dataejerskab
Kommentarer, profiler og moderationshistorik forbliver på din VPS i MongoDB, med GDPR-venlige eksport- og sletningsværktøjer indbygget.
Kan indlejres på ethvert CMS
Et letvægts indlejringsscript integrerer Coral i WordPress, Ghost, Drupal eller brugerdefinerede stakke uden at låse dit websted til et enkelt CMS.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Coral Talk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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