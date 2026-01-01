Implementer Kestra med enkeltklikinstallation.
Open source-platform til workflow-orkestrering, der lader dig bygge, planlægge og overvåge datapiplines og automatiseringsworkflows med en visuel editor.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kestra
Kestra er en open source, hændelsesdrevet workflow-orkestreringsplatform bygget til ingeniører, der skal planlægge, køre og overvåge komplekse pipelines uden at skrive standard infrastrukturkode. Den kombinerer en deklarativ YAML-baseret workflow-definition med en realtids visuel editor, en livetopologigraf og udførelsesafspilning — hvilket gør den tilgængelig for begyndere og kraftfuld nok til store dataingeniørteams.
Selv-hosting af Kestra på din VPS giver dig ubegrænsede workflows, fuld datasuverænitet og muligheden for at forbinde til enhver intern tjeneste eller database uden at afsløre legitimationsoplysninger til en SaaS-leverandør. Det indlejrede pluginbibliotek dækker 400+ integrationer ud af boksen.
Vigtige funktioner i Kestra
Visuel arbejdsgangsredigering
Byg og rediger arbejdsgange i en browserbaseret topologivisning, der gengives live, mens du skriver YAML – intet separat diagramværktøj er nødvendigt.
Begivenhedsdrevne udløsere
Udløs arbejdsgange efter tidsplaner, webhooks, filankomster, beskedkøhændelser eller databaseændringer med indbyggede udløsertyper.
400+ Plugins
Opret forbindelse til AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs og snesevis af databaser uden at skrive forbindelseskode.
Eksekveringsgenspilning
Genkør enhver tidligere udførelse fra enhver opgave, inspicer input og output ved hvert trin, og fejlfind fejl uden at genstarte hele pipelinen.
Parallel opgaveudførelse
Kør opgavegrupper parallelt eller sekventielt inden for den samme arbejdsgang for at maksimere gennemløb og minimere end-to-end pipelineforsinkelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kestra
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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