Kestra er en open source, hændelsesdrevet workflow-orkestreringsplatform bygget til ingeniører, der skal planlægge, køre og overvåge komplekse pipelines uden at skrive standard infrastrukturkode. Den kombinerer en deklarativ YAML-baseret workflow-definition med en realtids visuel editor, en livetopologigraf og udførelsesafspilning — hvilket gør den tilgængelig for begyndere og kraftfuld nok til store dataingeniørteams.

Selv-hosting af Kestra på din VPS giver dig ubegrænsede workflows, fuld datasuverænitet og muligheden for at forbinde til enhver intern tjeneste eller database uden at afsløre legitimationsoplysninger til en SaaS-leverandør. Det indlejrede pluginbibliotek dækker 400+ integrationer ud af boksen.