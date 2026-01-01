Syncthing er et decentraliseret filsynkroniseringsværktøj, der kontinuerligt synkroniserer filer mellem dine enheder uden en central server. Alle data forbliver på dine enheder og overføres med TLS-kryptering og Perfect Forward Secrecy — ingen mellemmand i skyen, ingen konto påkrævet.

Selv-hosting af Syncthing på en VPS skaber en vedvarende synkroniseringsnode, der forbliver online 24/7, hvilket sikrer, at alle dine enheder forbliver opdaterede, selv når nogle er offline. Med understøttelse af mappeversionering, konflikthåndtering og klienter på tværs af platforme er Syncthing det privatlivsfokuserede alternativ til Dropbox og Google Drive.