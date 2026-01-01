Installer Syncthing med enkeltklikinstallation.
Open source peer-to-peer filsynkronisering, der holder dine data private og krypterede på tværs af alle enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Syncthing
Syncthing er et decentraliseret filsynkroniseringsværktøj, der kontinuerligt synkroniserer filer mellem dine enheder uden en central server. Alle data forbliver på dine enheder og overføres med TLS-kryptering og Perfect Forward Secrecy — ingen mellemmand i skyen, ingen konto påkrævet.
Selv-hosting af Syncthing på en VPS skaber en vedvarende synkroniseringsnode, der forbliver online 24/7, hvilket sikrer, at alle dine enheder forbliver opdaterede, selv når nogle er offline. Med understøttelse af mappeversionering, konflikthåndtering og klienter på tværs af platforme er Syncthing det privatlivsfokuserede alternativ til Dropbox og Google Drive.
Vigtige funktioner i Syncthing
Ingen central server
Filer synkroniseres direkte mellem dine enheder uden tredjeparts cloudlagring, hvilket holder dine data fuldstændig under din kontrol.
End-to-end-kryptering
Alle overførsler bruger TLS med Perfect Forward Secrecy, hvilket sikrer, at dine filer ikke kan opsnappes eller læses af andre.
Fleksible mappetilstande
Konfigurer mapper som kun-send, kun-modtag eller tovejs for at styre præcis, hvordan data flyder mellem enheder.
Filversionering
Behold historiske versioner af ændrede eller slettede filer med konfigurerbare opbevaringspolitikker for at gendanne fra utilsigtede ændringer.
Tværplatformsklienter
Native klienter til Linux, Windows, macOS og Android holder alle enheder synkroniserede fra en enkelt vedvarende VPS-node.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Syncthing
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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