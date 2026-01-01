Installer Black Candy med et-klik-installation
Selvhostet musikstreamingserver med en ren webafspiller og officielle mobilapps til din personlige musiksamling.
Vælg en VPS-pakke til Black Candy
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Black Candy
Black Candy er en open source, selvhostet musikstreamingserver, der forvandler din personlige lydsamling til en privat streamingtjeneste, som du kan tilgå fra enhver browser eller dens officielle mobilapps. Den scanner dit bibliotek, læser metadata og albumcover, og præsenterer alt via en ren, responsiv webafspiller med afspilningslister, søgning og flerbrugerkonti.
I modsætning til kommercielle streamingplatforme opbevarer Black Candy hvert spor, hver afspilningsliste og lyttevaner på infrastruktur, du ejer. Der er ingen abonnementsgebyrer, intet katalog der ændrer sig uden varsel, og ingen komprimering af dine højkvalitetsfiler — kun din egen musik, streamet i fuld kvalitet fra din VPS til enhver enhed, du bruger.
Vigtige funktioner i Black Candy
Personlig Musikstreaming
Stream din egen samling fra enhver browser eller de officielle mobilapps, med fuldt albumcover, metadata og søgning.
Multi-brugerkonti
Giv hver lytter deres eget login, afspilningslister og lyttehistorik, mens I deler et enkelt bibliotek på én server.
Dynamisk transkodning
Konverterer automatisk lyd til en streambar bitrate, så afspilningen forbliver flydende på langsomme eller mobile forbindelser uden at ændre originalerne.
Playlister og søgning
Byg manuelle eller smarte afspilningslister, og find enhver kunstner, album eller sang med det samme med hurtig fuldtekstsøgning.
Fuld dataejerskab
Din musik, playlister og lyttedata forbliver på din VPS – ingen abonnementer, ingen sporing og intet katalog, der forsvinder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Black Candy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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