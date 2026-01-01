Black Candy er en open source, selvhostet musikstreamingserver, der forvandler din personlige lydsamling til en privat streamingtjeneste, som du kan tilgå fra enhver browser eller dens officielle mobilapps. Den scanner dit bibliotek, læser metadata og albumcover, og præsenterer alt via en ren, responsiv webafspiller med afspilningslister, søgning og flerbrugerkonti.

I modsætning til kommercielle streamingplatforme opbevarer Black Candy hvert spor, hver afspilningsliste og lyttevaner på infrastruktur, du ejer. Der er ingen abonnementsgebyrer, intet katalog der ændrer sig uden varsel, og ingen komprimering af dine højkvalitetsfiler — kun din egen musik, streamet i fuld kvalitet fra din VPS til enhver enhed, du bruger.