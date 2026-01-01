Udrul Galaxy med installation med ét klik
Open source-webplatform til tilgængelige, reproducerbare bioinformatikanalyser og dataintensive videnskabelige arbejdsgange.
Vælg en VPS-pakke til Galaxy
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Galaxy
Galaxy er en open source-webplatform, der lader forskere køre, dele og reproducere dataintensive biomedicinske analyser uden at skrive en eneste linje kode. Den bruges af tusindvis af laboratorier verden over og indkapsler tusindvis af kommandolinjeværktøjer bag en samlet browsergrænseflade, så forskere kan bygge komplekse bioinformatik-pipelines, spore hver parameter og genkøre den nøjagtig samme analyse måneder senere.
At hoste Galaxy selv på din egen VPS holder følsomme sekventeringsdata, patientkohorter og upublicerede workflows fuldstændig under din kontrol, uden gebyrer pr. job og uden ventetider i køen på delte servere. Denne skabelon leveres med en enkelt alt-i-én-container med Galaxy, PostgreSQL og nginx forudkonfigureret til en øjeblikkelig single-tenant-implementering.
Vigtige funktioner i Galaxy
Reproducerbare arbejdsgange
Registrer hvert værktøj, parameter og datasætversion, så enhver analyse kan genkøres bit for bit måneder eller år senere.
Visuel pipelineeditor
Opret flertrins bioinformatik-pipelines på et træk-og-slip-lærred uden at skrive scripts i Bash eller Snakemake.
Tusindvis af værktøjer
Installer godkendte værktøjer fra Galaxy Tool Shed, der dækker genomik, proteomik, metabolomik, billedbehandling og maskinlæring.
Interaktive notesbøger
Start Jupyter, RStudio og andre interaktive miljøer direkte mod dine Galaxy-historikker og datasæt.
Historier og deling
Organiser hver analysekørsel i en versioneret historik, der kan deles, udgives eller importeres af samarbejdspartnere med ét klik.
Conda afhængighedsløsning
Værktøjer løser deres afhængigheder automatisk via Conda og BioContainers, hvilket eliminerer miljøkonflikter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Galaxy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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