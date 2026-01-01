Galaxy er en open source-webplatform, der lader forskere køre, dele og reproducere dataintensive biomedicinske analyser uden at skrive en eneste linje kode. Den bruges af tusindvis af laboratorier verden over og indkapsler tusindvis af kommandolinjeværktøjer bag en samlet browsergrænseflade, så forskere kan bygge komplekse bioinformatik-pipelines, spore hver parameter og genkøre den nøjagtig samme analyse måneder senere.

At hoste Galaxy selv på din egen VPS holder følsomme sekventeringsdata, patientkohorter og upublicerede workflows fuldstændig under din kontrol, uden gebyrer pr. job og uden ventetider i køen på delte servere. Denne skabelon leveres med en enkelt alt-i-én-container med Galaxy, PostgreSQL og nginx forudkonfigureret til en øjeblikkelig single-tenant-implementering.