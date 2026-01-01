Browserbaseret IMAP webmailklient med en desktoplignende grænseflade til læsning, skrivning og organisering af e-mail.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Roundcube
Roundcube er en veletableret open source-webmailklient, der bruges af hostingudbydere, universiteter og selvhostere til at give enhver IMAP-postkasse en hurtig, moderne webgrænseflade. Den opretter forbindelse til dine eksisterende IMAP- og SMTP-servere — det er ikke en mailserver i sig selv — hvilket betyder, at du beholder din nuværende postkasseudbyder, samtidig med at du får en poleret, tilpasselig front-end med træk-og-slip-mappestyring, trådede samtaler, kontakter og et pluginsystem.
Selvhosting af Roundcube på din egen VPS holder webmailsessioner, adressebøger og brugerpræferencer på infrastruktur, du kontrollerer, væk fra tredjeparts webmailtjenester, der profilerer trafik eller begrænser kontofunktioner.
Vigtige funktioner i Roundcube
IMAP webmailklient
Opretter forbindelse til enhver IMAP- og SMTP-server, så du kan bruge Roundcube som frontend til en eksisterende postkasse uden at migrere konti.
Responsivt elastisk skin
Standard Elastic-grænsefladen tilpasser sig desktop-, tablet- og telefonskærme og giver en indbygget følelse på tværs af enheder.
Indbygget adressebog
Administrer personlige og delte kontakter, kontaktgrupper og LDAP-mapper sammen med dine beskeder uden at forlade indbakken.
Plugin-økosystem
Udvid funktionaliteten med plugins til Managesieve-filtre, tofaktorgodkendelse, kalendere, kryptering og mere.
Trådede samtaler
Gruppér relaterede beskeder i samtaletråde med fuldtekstsøgning og hurtige filtre for at holde travle indbakker håndterbare.
Flersprogsunderstøttelse
Leveres med oversættelser på over 70 sprog og understøtter sprog- og tidszonepræferencer pr. bruger som standard.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Roundcube
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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