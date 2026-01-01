Roundcube er en veletableret open source-webmailklient, der bruges af hostingudbydere, universiteter og selvhostere til at give enhver IMAP-postkasse en hurtig, moderne webgrænseflade. Den opretter forbindelse til dine eksisterende IMAP- og SMTP-servere — det er ikke en mailserver i sig selv — hvilket betyder, at du beholder din nuværende postkasseudbyder, samtidig med at du får en poleret, tilpasselig front-end med træk-og-slip-mappestyring, trådede samtaler, kontakter og et pluginsystem.

Selvhosting af Roundcube på din egen VPS holder webmailsessioner, adressebøger og brugerpræferencer på infrastruktur, du kontrollerer, væk fra tredjeparts webmailtjenester, der profilerer trafik eller begrænser kontofunktioner.