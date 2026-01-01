Implementer TubeArchivist med enkeltkliksinstallation
Selvhostet YouTube-arkiverer, der downloader, indekserer og streamer din videosamling fra din egen server.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med TubeArchivist
TubeArchivist er en selvhostet YouTube-arkiveringsplatform, der giver dig fuld kontrol over din videosamling. Den abonnerer på kanaler, downloader videoer automatisk via yt-dlp og indekserer alt med Elasticsearch, så du kan søge på tværs af titler, beskrivelser, undertekster og kommentarer. Videoer vises via en indbygget webafspiller med visningshistorik og fremdriftssporing – ingen YouTube-konto eller internetforbindelse er nødvendig efter download.
I modsætning til engangs-downloadværktøjer kører TubeArchivist kontinuerligt i baggrunden. Den bevarer metadata, miniaturebilleder, undertekster og kommentarer sammen med hver videofil og integreres med Jellyfin og Plex for medieserver-brugere, der ønsker deres arkiv sammen med andet indhold.
Vigtige funktioner i TubeArchivist
Kanalabonnementer
Abonner på YouTube-kanaler og download automatisk nye uploads efter en tidsplan, så dit arkiv holdes opdateret uden manuel indgriben.
Fuldtekstsøgning
Elasticsearch indekserer videotitler, beskrivelser, undertekster og kommentarer, så du øjeblikkeligt kan finde enhver video i hele dit bibliotek efter søgeord.
SponsorBlock-integration
Springer automatisk sponsorsegmenter, introer, outroer og fyld over under afspilning ved hjælp af fællesskabsbaserede SponsorBlock-data.
Jellyfin og Plex eksport
Ledsager-plugins til Jellyfin og Plex lader dig gennemse dit TubeArchivist-bibliotek direkte inde i din eksisterende medieserver.
Undertekstarkivering
Downloader og indekserer undertekster for hver arkiveret video, hvilket muliggør nøgleordssøgning i talt indhold på tværs af hele din samling.
Kommentararkivering
Arkiverer valgfrit hele kommentartråden for hver video sammen med mediefilen, hvilket bevarer fællesskabskonteksten, som YouTube måtte fjerne.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TubeArchivist
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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