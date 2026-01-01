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Implementer TubeArchivist med enkeltkliksinstallation

Selvhostet YouTube-arkiverer, der downloader, indekserer og streamer din videosamling fra din egen server.

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Implementer TubeArchivist med enkeltkliksinstallation

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400 GB NVMe-diskplads
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Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
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400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med TubeArchivist

TubeArchivist er en selvhostet YouTube-arkiveringsplatform, der giver dig fuld kontrol over din videosamling. Den abonnerer på kanaler, downloader videoer automatisk via yt-dlp og indekserer alt med Elasticsearch, så du kan søge på tværs af titler, beskrivelser, undertekster og kommentarer. Videoer vises via en indbygget webafspiller med visningshistorik og fremdriftssporing – ingen YouTube-konto eller internetforbindelse er nødvendig efter download.

I modsætning til engangs-downloadværktøjer kører TubeArchivist kontinuerligt i baggrunden. Den bevarer metadata, miniaturebilleder, undertekster og kommentarer sammen med hver videofil og integreres med Jellyfin og Plex for medieserver-brugere, der ønsker deres arkiv sammen med andet indhold.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i TubeArchivist

Kanalabonnementer

Abonner på YouTube-kanaler og download automatisk nye uploads efter en tidsplan, så dit arkiv holdes opdateret uden manuel indgriben.

Fuldtekstsøgning

Elasticsearch indekserer videotitler, beskrivelser, undertekster og kommentarer, så du øjeblikkeligt kan finde enhver video i hele dit bibliotek efter søgeord.

SponsorBlock-integration

Springer automatisk sponsorsegmenter, introer, outroer og fyld over under afspilning ved hjælp af fællesskabsbaserede SponsorBlock-data.

Jellyfin og Plex eksport

Ledsager-plugins til Jellyfin og Plex lader dig gennemse dit TubeArchivist-bibliotek direkte inde i din eksisterende medieserver.

Undertekstarkivering

Downloader og indekserer undertekster for hver arkiveret video, hvilket muliggør nøgleordssøgning i talt indhold på tværs af hele din samling.

Kommentararkivering

Arkiverer valgfrit hele kommentartråden for hver video sammen med mediefilen, hvilket bevarer fællesskabskonteksten, som YouTube måtte fjerne.

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Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

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