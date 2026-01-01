TubeArchivist er en selvhostet YouTube-arkiveringsplatform, der giver dig fuld kontrol over din videosamling. Den abonnerer på kanaler, downloader videoer automatisk via yt-dlp og indekserer alt med Elasticsearch, så du kan søge på tværs af titler, beskrivelser, undertekster og kommentarer. Videoer vises via en indbygget webafspiller med visningshistorik og fremdriftssporing – ingen YouTube-konto eller internetforbindelse er nødvendig efter download.

I modsætning til engangs-downloadværktøjer kører TubeArchivist kontinuerligt i baggrunden. Den bevarer metadata, miniaturebilleder, undertekster og kommentarer sammen med hver videofil og integreres med Jellyfin og Plex for medieserver-brugere, der ønsker deres arkiv sammen med andet indhold.