Installer NoteDiscovery med ét klik
Selvhostet markdown vidensbase med grafvisning, tilbagesporinger og indbygget AI-integration via MCP.
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Hvad du kan bygge med NoteDiscovery
NoteDiscovery er en letvægts, selvhostet notetagning- og vidensbaseapplikation, der gemmer alt indhold som almindelige markdown-filer på disk — ingen database, ingen eksterne tjenester, ingen vendor lock-in. Editoren understøtter live-forhåndsvisning, LaTeX-matematik, Mermaid-diagrammer, syntaksfremhævede kodeblokke og autosave. En interaktiv grafvisning visualiserer forbindelser mellem noter via wikilinks, og et backlinks-panel viser, hvilke noter der refererer til den aktuelle — det linket-tænkning-workflow, der gør værktøjer som Obsidian populære, tilgængeligt udelukkende på din egen server.
En indbygget MCP (Model Context Protocol)-server lader AI-assistenter som Claude og Cursor forespørge og opdatere dine noter direkte, hvilket gør NoteDiscovery til en af de få selvhostede note-apps med indbygget AI-agentintegration ud af boksen.
Vigtige funktioner i NoteDiscovery
Grafvisning og baglæns links
Visualiser forbindelser mellem noter som en interaktiv graf, og se, hvilke noter der refererer til den aktuelle — hvilket gør det nemt at navigere i en voksende vidensbase.
Indbygget MCP server
Understøttelse af Native Model Context Protocol lader AI-assistenter som Claude og Cursor læse og skrive dine noter direkte, uden ekstra plugins eller konfiguration.
Avanceret Markdown-editor
Live forhåndsvisning, LaTeX matematikgengivelse, Mermaid diagrammer, syntaksfremhævelse for 50+ sprog og opdelt redigering i en enkelt browserbaseret grænseflade.
Offentlig notedeling
Generer en tokenbeskyttet delbar URL med QR-kode til enhver note, så du kan dele individuelle sider uden at afsløre hele vidensbasen.
Tegning og mediesupport
Integrer billeder, lyd, video og PDF'er med inline-forhåndsvisning, og opret in-app-skitser gemt som PNG-filer sammen med dine markdown-noter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre NoteDiscovery
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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