NoteDiscovery er en letvægts, selvhostet notetagning- og vidensbaseapplikation, der gemmer alt indhold som almindelige markdown-filer på disk — ingen database, ingen eksterne tjenester, ingen vendor lock-in. Editoren understøtter live-forhåndsvisning, LaTeX-matematik, Mermaid-diagrammer, syntaksfremhævede kodeblokke og autosave. En interaktiv grafvisning visualiserer forbindelser mellem noter via wikilinks, og et backlinks-panel viser, hvilke noter der refererer til den aktuelle — det linket-tænkning-workflow, der gør værktøjer som Obsidian populære, tilgængeligt udelukkende på din egen server.

En indbygget MCP (Model Context Protocol)-server lader AI-assistenter som Claude og Cursor forespørge og opdatere dine noter direkte, hvilket gør NoteDiscovery til en af de få selvhostede note-apps med indbygget AI-agentintegration ud af boksen.